OFFICIEL : Manchester City s'offre le remplaçant de Mahrez

Manchester City a annoncé la signature de l'ailier belge Jeremy Doku après avoir conclu un accord avec Rennes pour un montant de 65 millions d'euros

Doku rejoint les champions de Premier League pour un contrat de cinq ans en provenance de Rennes, club de Ligue 1 avec lequel il a inscrit 10 buts et délivré 12 passes décisives en trois saisons, toutes compétitions confondues. L'ailier est la troisième recrue de l'été pour City, après le milieu de terrain Mateo Kovacic de Chelsea et le défenseur Josko Gvardiol du RB Leipzig.

Doku a été recruté pour remplacer Riyad Mahrez, qui a quitté City pour rejoindre le club saoudien d'Al-Ahli après cinq années riches en trophées à l'Etihad Stadium. Son arrivée pourrait être une mauvaise nouvelle pour Cole Palmer, qui a fait un bon début de saison mais qui devrait voir son temps de jeu réduit après avoir été très peu présent dans la course au triplé de City.

"C'est un grand jour pour moi, tant sur le plan personnel que professionnel. Manchester City est la meilleure équipe de football au monde, donc rejoindre cette équipe est quelque chose de très spécial pour moi et ma famille", a déclaré Doku sur le site officiel de City. "Je suis un jeune joueur qui a encore beaucoup à apprendre et à améliorer. Travailler avec Pep et son staff, et jouer aux côtés de ces joueurs de grande classe, fera de moi un bien meilleur joueur. J'en suis convaincu. Regarder City la saison dernière était extraordinaire. Remporter le triplé est la chose la plus difficile dans le football et ils l'ont fait. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est excitant de rejoindre cette équipe. J'ai hâte de commencer. J'espère que je rendrai les supporters heureux".