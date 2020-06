Les nouvelles dates de la Ligue des Champions seraient connues

Il manque encore l'officialisation de l'UEFA, mais les dates et le lieu des derniers tours de la Ligue des Champions seraient désormais connus.

Le football européen commence petit à petit à reprendre son cours et l'UEFA a mis tout en oeuvre pour pouvoir achever la , sa compétition phare. Celle-ci se déroulera à partir des quarts de finale dans un seul et unique lieu, à savoir Lisbonne.

En effet, selon 'Sky Sport ', la Ligue des champions 2019/20 connaitra un Final Eight dans la capitale portugaise. Les matches retour des 8es de finale, qui ne se sont pas encore déroulés, se tiendront eux normalement dans un format classique : - se jouera à Turin le 7 août et Barcelone- en Catalogne le 8 du même mois.

L'annonce officielle de l'UEFA n'a pas encore été faite, mais la solution semble donc avoir été trouvée. Mercredi, la ratification du comité exécutif est attendue, mais en attendant les dates semblent déjà fixées: les quarts de finale se joueront entre le 12 et le 15 août, les demi-finales les 18 et 19 et la finale le 23.

On a aussi procédé auprès des instances européennes à la désignation des villes hôtes pour les prochaines finales européennes: le dernier acte de la Ligue des champions 2021 se jouera à Istanbul, et celui de 2022 à Saint-Pétersbourg. La Super Coupe d'Europe se jouera, de son côté, le 24 septembre prochain à Budapest.