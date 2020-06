Istanbul tient à sa finale de Ligue des Champions

Alors que les rumeurs d’une délocalisation enflent, la Turquie compte toujours accueillir la finale de la C1.

Le stade Ataturk d’Istanbul était censé accueillir la finale de la Ligue des Champions le 30 mai dernier. Le rendez-vous a été reporté à cause de la pandémie de coronavirus, et il se murmure que l’UEFA envisage désormais un autre lieu pour cette rencontre.

Plusieurs médias européens ont évoqué une délocalisation de ce match à Lisbonne et la capitale portugaise est même pressentie pour accueillir les derniers matches à partir des quarts dans un format resserré. L'option Francfort a aussi été mentionnée.

L'article continue ci-dessous

La C1 s’éloignerait donc des bords du Bosphore. Pourtant, les responsables locaux n’ont pas encore abdiqué. Au contraire, ils restent confiants quant à leurs chances d’organiser ce match. « Je n'ai aucun doute sur le fait que cette finale se déroulera de la meilleure des façons en , a indiqué le Ministre des Sports M. Kasapoglu, lors d'une intervention sur TRT Sport. Nous sommes convaincus que nous recevrons de bonnes nouvelles le 17 juin. »

Plus d'équipes

Pour rappel, le stade Ataturk a déjà accueilli une finale de Ligue des Champions. Et c’était la plus belle de toutes, à savoir le mythique duel entre et Milan AC en 2005.