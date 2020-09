OFFICIEL – Lille recrute le gardien grec Oréstis Karnézis

Les Dogues ont annoncé le recrutement du gardien grec pour jouer les doublures de Mike Maignan, Leo Jardim étant parti au Boavista Porto.

En prêtant Leo Jardim au Boavista Porto, club partenaire des Dogues, le LOSC s’est retrouvé sans doublure pour Mike Maignan. Finalement, les Lillois ont jeté leur dévolu sur Orétis Karnézis pour occuper le rôle de n°2 derrière le portier international français.

"En recrutant aujourd’hui un gardien de la trempe d’Oréstis Karnézis, ayant sillonné quatre championnats à travers l’Europe et disputé une Coupe du Monde, le LOSC ajoute non seulement une bonne dose d’expérience à son groupe. Mais il s’offre également un joueur performant doté de caractère et de leadership."

Agé de 35 ans, le gardien grec a évolué au Panathinaïkos avant de rejoindre la sous les couleurs de l’ et le Napoli depuis 2018. Il a également connu la avec Grenade et la sous les couleurs de .

