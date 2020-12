PSG, Thomas Tuchel dément ses propos polémiques à un média allemand

Suite à une interview donnée où il regrettait la dimension politique de son poste, Tuchel estime qu’il s’agit d’une mauvaise traduction.

Malgré sa large victoire contre au Parc des Princes, mercredi soir, le PSG ne passera pas les fêtes de fin d’année en qualité de leader du championnat. Habitués à ce luxe depuis quelques années, les Parisiens doivent faire face à une concurrence accrue cette saison ( , ) et à des difficultés au sein même de l’effectif.

Les blessures majeures n’ont pas épargné les hommes de Thomas Tuchel depuis le début de la saison et quand ce ne sont pas des soucis sportifs, ce sont des sujets extra-sportifs qui viennent mettre le désordre au sein du club.

Il y a les supposées tensions entre Tuchel et Leonardo, la question de l’avenir du technicien allemand. Finalement et comme c’est le cas depuis son arrivée dans la capitale, Tuchel est au centre de toutes les attentions. Et les moindres de ses paroles sont disséquées ou prennent des proportions inimaginables.

Dernier exemple en date ? Mercredi soir, avant la rencontre contre Strasbourg, avec la sortie de certains propos de l’Allemand pour le média Sport 1. Tuchel y remet en cause son rôle d’entraîneur au sein du PSG et sa gouvernance.

"En toute honnêteté, au cours des six premiers mois, je me suis dit : 'Suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politicien du sport, un ministre des Sports?' Où est mon rôle d’entraîneur dans un tel club, maintenant ?"

Interrogé après la victoire parisienne, l’ancien coach du a tenu à mettre les points sur les « i ». Cette déclaration, sortie de son contexte et dite en off, a été faite sur le ton de l’humour et n’aurait jamais dû sortir publiquement.

"Au début, je dois le dire, j'ai donné une interview vidéo avec un journaliste qui a dit qu'il faisait quelque chose pour les entraîneurs allemands. Je n'ai pas donné mon autorisation pour ça. C'était une blague en allemand, la traduction n'est pas correcte. On ne peut pas expliquer ça en traduisant mot à mot. C'était une blague. Ce n'est pas autorisé (de faire cela, ndlr) et ce n'est pas comme ça que ça se passe."

Visiblement en colère contre le journaliste en question, Thomas Tuchel n'a pas besoin de ce genre de déclarations, lui qui est en fin de contrat avec le PSG à l'issue de la saison et donc en pleine réflexion sur son avenir.