Thomas Tuchel n'est plus l’entraîneur du PSG, Pochettino en approche ?

Thomas Tuchel a été mis au courant par Leonardo qu’il ne sera plus l’entraîneur au retour des fêtes. Pochettino serait le favori pour le poste.

Depuis des semaines, la question qui était sur toutes les lèvres était de savoir si le PSG allait prolonger ou non le contrat de Thomas Tuchel. En fin de contrat à la fin de la saison, le technicien allemand serait désormais fixé : il ne sera plus l’entraîneur du club parisien et bien avant que la date prévue d'après Bild et que Goal est en mesure de confirmer.

En effet, Leonardo a contacté Tuchel pour lui annoncer qu’il ne reprendra pas les rênes de l’effectif après les fêtes de fin d’année. L’aventure au PSG s’arrête donc en ce réveillon de Noël pour l’ancien coach du . Pas vraiment le cadeau auquel il devait s’attendre…

Malgré une finale de la Ligue des Champions la saison dernière, Tuchel avait perdu du crédit depuis le début de la saison. Pas vraiment aidé par les blessures de nombreux cadres, l’Allemand avait surtout montré des signes d’agacement, que ce soit à propos du mercato estival ou sur sa manière de coacher durant les matches. Ses relations avec Leonardo n’étaient pas non plus au beau fixe malgré une tentative d’apaisement des deux parties depuis quelques semaines.

Après deux saisons et demies, Thomas Tuchel quitte donc le PSG avec deux titres de champions de , une et une finale de Ligue des Champions perdue contre le , une première dans l’histoire parisienne.

Mais ce joli palmarès, il n’aura pas convaincu et validé les promesses observées en son temps à Dortmund ou durant ses premiers mois parisiens. Le football spectaculaire observé dans la Ruhr n’aura été que brièvement aperçu au Parc des Princes et la défaite contre le en finale de la Coupe de France 2019 a été vécu comme un affront. Alors oui, il a dû, plus que n’importe quel autre entraîneur au PSG, composer avec deux stars, Neymar et Mbappé, qu’il fallait mettre dans les meilleures conditions.

Mais, au moment de faire le bilan, c’est un sentiment d’inachevé qui prédominera dans la parenthèse Tuchel. L’Allemand débarqué, le PSG a désormais quinze jours pour lui trouver son remplaçant. Et tout semble à croire que l’heureux élu sera Mauricio Pochettino, l’ancien entraîneur de , qui connait bien la maison pour y avoir évoluer pendant deux saisons au début des années 2000. L’Argentin serait d’ailleurs déjà en France. Le signe d’une signature prochaine ?