Officiel - Le FC Barcelone recrute Ludovit Reis, un jeune milieu de terrain néerlandais

Le vient d'officialiser le recrutement de Ludovit Reis, jeune joueur néerlandais, qui arrive en Catalogne en provenance de Groningue aux . il s'est engagé pour le strois prochaines saisons, jusqu'en juin 2022.

Les dirigeants des Blaugrana ont versé 3,25 millions d'euros pour ce milieu de terrain de 18 ans qui devrait évoluer dans un premier temps avec l'équipe B du Barça.

LATEST NEWS: Dutch midfielder Ludovit Reis joins Barça from FC Groningen, where he played 50 official games, signing a deal for the next three seasons



Welcome, Ludovit!



https://t.co/KSjj09muQI #ForçaBarça pic.twitter.com/tpX3c4Tw2u