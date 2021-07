OFFICIEL - Le Brésilien Gerson signe à l’OM

L’Olympique Marseille vient de boucler le recrutement du Brésilien Gerson en provenance de Flamengo.

Comme annoncé depuis plusieurs jours, l’Olympique Marseille a mis la main sur la pépite brésilienne, Gerson. Agé de 24 ans, ce dernier débarque de Flamengo et devient officiellement la deuxième recrue du club après l’Américain Konrad De La Fuente.

Sampaoli le voulait à tout prix

Pablo Longoria, le président marseillais, avait indiqué que cette acquisition n’a pas coûté plus de 15M€ au club. Toutefois, si l’on en croit RMC Sport, l’indemnité serait plus proche des 20M€ en incluant les bonus.

L’OM tient un renfort de qualité. Même s’il n’a jamais joué pour la Seleçao, Gerson figurait parmi les grandes attractions du championnat brésilien. Il compte 172 matches dans cette ligue, et il a déjà fait un passage en Europe vu qu’il a évolué auparavant à l’AS Roma et à la Fiorentina.

Gerson faisait partie des éléments pour lesquels Jorge Sampaoli, le coach de l’équipe, avait fait le forcing. Le technicien argentin le connait très bien pour l’avoir croisé à maintes reprises dans le Campenaoto. Le joueur a hérité de la tunique numéro 8 au sein de l’équipe olympienne. C’est celui qui portait Olivier Ntcham la saison dernière.

Deux autres recrues seraient proches

Le Brésilien ne devrait pas être le dernier transfuge marseillais de l’intersaison. Le club explore actuellement d’autres pistes, et il y en a deux sur lesquelles il est particulièrement avancé. Selon nos informations, elles mènent aux Romains Cengiz Under et Pau Lopez. Affaires à suivre.