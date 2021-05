Colombie – James Rodriguez forfait pour la Copa América

A court de forme, James Rodriguez est contraint de déclarer forfait pour la Copa América.

Plus la saison avance et moins ça va pour James Rodriguez. En septembre 2020, il était la recrue phare d'Everton lors du mercato d'été. Après des débuts prometteurs, le joueur, à l'image de son équipe (qui termine seulement à la dixième place après avoir été leader de la 4e à la 6e journée), a baissé de rythme, se contentant de six buts et cinq passes décisives en 23 matches de Premier League.

Le Colombien avait même manqué les deux dernières journées du championnat en raison d'un pépin musculaire et était même retourné en Colombie pour se soigner. Les supporters de la sélection voyaient cela d'un bon œil à quelques semaines de la Copa América que le pays devait co-organiser avec l'Argentine du 11 juin au 10 juillet.

Mais depuis, tout va de travers. La Colombie a renoncé à organiser des matches sur son territoire en raison du coronavirus et James Rodriguez a été écarté de la sélection pour les matches prévus contre le Pérou (le 4 juin) et face à l'Argentine (le 9 juin) et comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 ainsi que la pour la Copa América.

L'article continue ci-dessous

« Ces derniers jours, le milieu de terrain a été soumis à des examens médicaux, qui ont déterminé qu'il n'était pas à 100% et en conséquence, il ne pourra pas rejoindre le groupe convoqué par Reinaldo Rueda pour les éliminatoires et la Copa América », a annoncé la Fédération colombienne sur son site internet.

« Le sélectionneur et son staff regrettent de ne pas pouvoir compter sur James Rodriguez et espèrent qu'il pourra rapidement faire son retour en sélection, car il toujours représenté dignement notre pays », précise par ailleurs le communiqué officiel.

International depuis octobre 2011 (80 sélections et 23 buts avec les Cafeteros), James Rodriguez va louper pour la première fois de sa carrière une phase finale avec son pays. Il a disputé deux fois la Coupe du monde, en 2014 (sacré meilleur buteur) et en 2018, et trois fois la Copa América (en 2015, 2016 et 2019).