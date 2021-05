OFFICIEL - La Copa America ne se jouera pas en Argentine, Covid-19 oblige

Alors que l'Argentine fait face à une flambée des cas de Covid-19, la CONMEBOL a décidé de lui retirer l'organisation de la Copa America 2020.

La prochaine Copa America ne se jouera pas en Argentine en raison d'une recrudescence des cas de Covid, a annoncé la CONMEBOL dimanche soir, mettant tout le tournoi en danger. Auparavant, c'était la Colombie qui avait elle aussi été jugée incapable d'accueillir la compétition dans un contexte de troubles politiques majeurs.

À quelques semaines du tournoi, les options de dernier recours signalées incluent le Chili ou même les États-Unis, la CONMEBOL a confirmé que plusieurs pays se sont proposés comme hôtes potentiels. "La CONMEBOL analyse les offres d'autres pays qui ont manifesté leur intérêt à accueillir le tournoi continental. Des mises à jour seront annoncées prochainement", a déclaré l'organisation dans un communiqué officiel. Reste à savoir comment organiser aussi rapidement une telle compétition ailleurs...

L'Argentine confrontée à une dynamique épidémique dangereuse

À l'annonce de la CONMEBOL, l'Argentine et ses 76 cas quotidiens de Covid-19 pour 100 000 personnes, soit plus de 34 000 cas quotidiens au total, n'était autre que le 5ème pays au monde où l'épidémie est actuellement la plus virulente. Les cas dans le pays ont augmenté de 54% au cours des derniers jours. Une dynamique dangereuse.

Le pays est actuellement strictement verrouillé avec la plupart des voyages et activités non essentiels, y compris le football, interdits, bien que les participants aux Libertadores et Sudamericana aient été autorisés (ou obligés) à jouer leurs matchs à domicile cette semaine en raison de l'insistance de CONMEBOL.

Où jouer la compétition le 13 juin ?

Les pays voisins ont également du mal à contenir la propagation de Covid, l'Uruguay étant encore en termes de cas quotidiens enregistrés par habitants. À l'origine, la Colombie était censée co-organiser avec l'Argentine, mais ce plan a été abandonné au milieu de troubles civils qui ont provoqué des manifestations contre le président Ivan Duque.

Le premier match de la compétition est prévu pour le 13 juin, laissant peu de temps aux officiels pour élaborer un plan de sauvegarde sans reporter le tournoi. Ils se réuniront dans les prochains jours pour déterminer si la Copa America peut être jouée dans des conditions acceptables, et si oui, où cela pourrait se produire. Mystère.