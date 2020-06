OFFICIEL - Le Barça confirme le départ d’Arthur vers la Juventus

C’est désormais officiel. Arthur Melo, le milieu international auriverde, quitte le pour la de Turin. Le club catalan a confirmé ce mouvement à travers un communiqué lundi soir.

Le montant de la transaction a aussi été dévoilé. Il se situe aux alentours de 72M€. La Juventus s’est aussi résolue à payer 10M€ de bonus pour l’ancien joueur de Gremio Porto Alegre. Il s'agit de la quatrième acquisition la plus chère de l'histoire du club.

