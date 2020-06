FC Séville-Barça 0-0, Barcelone bute sur Séville

Gros match en Liga à l'occasion de la 30e journée ce vendredi. Le FC Séville recevait un Barça en difficulté et qui n'a pas pu l'emporter.

Alors que le Real avait mis la pression jeudi avec son succès contre Valence (3-0), le Barça effectuait ce jeudi soir un périple ardu en Andalousie avec un petit évènement au coup de sifflet initial.

Griezmann cédait en effet sa place à Braithwaite, alors que Suarez faisait son retour en tant que titulaire au sein du 4-3-3 de Quique Sétien.

Benzema en forme au meilleur moment pour Zidane

Plus d'équipes

Mais le ne comptait pas jouer les victimes sacrificielles et dès la 11e minute, une frappe de Koundé passait à quelques centimètres du but de Ter Stegen. 15 minutes plus tard, Rakitic tirait lui aussi à côté sur une grossière erreur du portier de Séville Tomas Vaclik.

L'article continue ci-dessous

Si Messi se montrait dangereux sur coup franc, Ocampos répondait en seconde période avec une frappe en force au premier poteau, mettant Ter Stegen à contribution. L'ancien marseillais butait encore sur le portier allemand à dix minutes du terme dans un angle fermé.

Le Barça domine, mais a du mal à avancer vers les cages adverses. Griezmann entrait en jeu à un quart d'heure de la fin. Mais le Français ne parviendra pas à changer le destin du match. 0-0 score final, Séville fait une fleur au en freinant le Barça.