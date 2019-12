OFFICIEL : l'AS Monaco signe Strahinja Pavlovic

Le club de la Principauté n'a pas perdu de temps sur le mercato hivernal et enregistre l'arrivée d'un premier renfort.

L'AS est déjà actif sur le mercato hivernal. En effet, le marché des transferts ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, mais le club de la Principauté, éliminé en par ce mardi soir, a d'ores et déjà dégainé. L'AS Monaco vient d'annoncer sur son site, via un communiqué officiel, un accord pour le transfert de Strahinja Pavlovic (18 ans), prometteur défenseur serbe du Partizan Belgrade (29 titularisations cette année en Super ).

L’AS Monaco annonce avoir trouvé un accord avec le Partizan Belgrade en vue du transfert de Strahinja Pavlovic lors du prochain mercato d’hiver.https://t.co/daIbkm9cLS — AS Monaco (@AS_Monaco) December 18, 2019

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel, sauf incroyable retournement de situation, Strahinja Pavlovic va rejoindre l'AS Monaco. Le prometteur défenseur serbe était annoncé sur le Rocher, par la presse serbe notamment, depuis plusieurs semaines. "L’AS Monaco annonce avoir trouvé un accord avec le Partizan Belgrade en vue du transfert de Strahinja Pavlovic lors du prochain mercato d’hiver", explique le communiqué officiel publié ce mercredi midi par l'ASM.

Une recrue pour l'été 2020

L'article continue ci-dessous

En revanche, l'AS Monaco ne pourra pas compter sur le renfort de Strahinja Pavlovic avant la fin de la saison, et ce même si la défense du club de la Principauté est loin d'être rassurante depuis le début de saison, obligeant même Leonardo Jardim à passer à une défense à cinq au cours de la première partie du championnat pour compenser les lacunes défensives de son équipe et notamment de ses défenseurs centraux.

Strahinja Pavlovic va rester en prêt chez son club formateur, le Partizan Belgrade, et rejoindra le Rocher en juin 2020. L'indemnité de transfert et la durée du contrat n'ont pas été communiqué par l'AS Monaco, mais selon la presse serbe le contrat de l'international espoirs serbe avec les Rouge et Blanc court jusqu'en juin 2024. Le montant de cette opération serait de 10 millions d'euros, plus 2 millions d'euros de bonus si le défenseur dispute 25 matches la saison prochaine.

Enfin, le Partizan Belgrade recevrait 1 million d'euros en cas de qualification pour la de l'AS Monaco en 2021-2022 ainsi qu'un pourcentage à la revente. L'AS Monaco prépare donc l'avenir avec un défenseur central à fort potentiel et continue de rajeunir l'arrière-garde des Rouge et Blanc. De son côté, Leonardo Jardim va devoir trouver des solutions pour solidifier sa défense avec des solutions en interne lors de la seconde partie de saison.