Monaco-Lille (0-3), le LOSC prend le quart

Lille s'est offert le scalp de Monaco en 8es de finale de Coupe de la Ligue. Osimhen a marqué, mais a dû quitter ses équipiers suite à un malaise.

Le LOSC a marqué deux fois lors du premier acte, mais les Nordistes ont vu Pied subir une blessure musculaire et Victor Osimhen souffrir d'un malaise.

L'attaquant nigérian avait pourtant ouvert la marque après plusieurs opportunités lilloises. Alimenté à l'entrée de la surface par Ikoné, Osimhen essaie une frappe croisée du pied droit qui fait plier Subasic.

L'article continue ci-dessous

encaissera un second but quelques instants plus tard suite à plusieurs erreurs en défense. Badiashile rate sa passe en retrait pour Subasic. Maripan n'intervient pas assez fort face face à Rémy qui marque le second but des Dogues.

Si a gâché, Monaco a eu bien du mal à se créer des occasions. Outre le remuant Golovine, les asémistes n'ont guère inquiété Léo Jardim, qui a d'ailleurs stoppé un pénalty de Slimani obtenu après une main de Soumaoro dans la surface des locaux.

Lille enfoncera définitivement les locaux à 4 minutes du terme grâce à un nouveau but de Loic Rémy. Ce dernier profite d'une mauvaise intervention de Subasic pour inscrire un but de renard des surfaces. 0-3, score final, Lille jouera les quarts de finale de la .