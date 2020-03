OFFICIEL - La Bundesliga reporte la 26ème journée et est suspendue à son tour

Le championnat allemand rejoint la Liga, la Serie A, la Ligue 1, la Premier League et d'autres championnats en interrompant la compétition.

Seul championnat à maintenir le cap jusqu'alors, la a finalement cédé et a reporté la 26ème journée de championnat devant se dérouler ce week-end. Le championnat allemand devait imiter les autres ligues dès la semaine prochaine en suspendant ses activités mais à finalement décidé de suivre la voie lancée par la , puis suivi par la , la et la . Le football allemand a donc emboîté le pas à de nombreux pays en annonçant une interruption de toutes les compétitions en raison de problèmes de coronavirus.

Les autorités avaient été contraintes de suspendre les calendriers dans le cadre d'un effort mondial en cours pour contenir la propagation de Covid-19. Il a été initialement suggéré que les matchs se déroulent comme prévu ce week-end, les matchs se déroulant à huis clos. Le DFL a cependant décidé de rejoindre la , la , la , la Premier League, l' et la en clôturant les matches. Le plan est que les équipes des deux premières divisions reprennent la compétition à partir du 2 avril.

Düsseldorf et Thiago Alcantara ont mis la pression

"Compte tenu de la dynamique d'aujourd'hui avec de nouvelles infections corona et des cas suspects correspondants en relation directe avec la et la 2. Bundesliga, le Présidium de la Ligue de football allemande DFL a décidé à bref délai de déplacer la 26e journée, qui devait commencer aujourd'hui, dans les deux ligues. De plus, le comité recommande, comme prévu, que l'assemblée générale des clubs professionnels, qui se réunira lundi prochain, continue de suspendre le jeu jusqu'au 2 avril - y compris la pause internationale", a indiqué la DFL dans un communiqué.

"Cela s'explique notamment par le fait que, pendant la journée, des soupçons d'infection par le virus Corona ont été signalés à proximité de plusieurs clubs et de leurs équipes et que de nouvelles infections ne peuvent être exclues. Auparavant, en 2e Bundesliga après l'équipe professionnelle de 96, une mise en quarantaine à domicile était également prescrite pour toute l'équipe du 1. FC par les autorités sanitaires locales", a ajouté la DFL.

La Bundesliga a certainement été influencé par la pression des clubs, comme le , et des joueurs, dont Thiago Alcantara, qui ont manifesté leur mécontentement suite à la tenue de la 26ème journée de championnat. Sur les réseaux sociaux, l'ancien milieu de terrain du a pris la parole indiquant qu'il fallait mettre la santé des joueurs et des hommes en premier : "C’est fou. Veuillez cesser de vous amuser et revenez à la réalité. Soyons honnêtes, il y a des priorités beaucoup plus importantes que n’importe quel sport".