OFFICIEL - Jocelyn Gourvennec prend la tête du LOSC

Comme annoncé plus tôt dans la journée, Jocelyn Gourvennec s'installe sur le banc du LOSC en remplacement de Christophe Galtier.

Le Lille OSC, club champion de France, tient son nouvel entraineur. Pour prendre la suite de Christophe Galtier sur le banc, les responsables nordistes ont jeté leur dévolu sur Jocelyn Gourvennec. Annoncé par L'Equipe plus tôt dans la journée, cet engagement a été officialisé dans la soirée par le club nordiste. "Le LOSC se réjouit de l’arrivée de Jocelyn Gourvennec. Déjà au travail, le nouveau coach lillois rejoindra dès ce soir ses joueurs aux Pays-Bas pour un stage de pré-saison avant d’être présenté aux médias mercredi au Domaine de Luchin", a révélé la note.

"Jocelyn Gourvennec est un entraîneur reconnu pour sa force de travail, son ambition et son obsession de la performance. Autant de valeurs essentielles et partagées avec le LOSC", se sont aussi réjouis les Lillois.

Au bout de 48 heures de discussion, le technicien breton s'est engagé pour une durée de deux ans avec les Dogues. Il prend en main la meilleure équipe de France, alors que d'autres techniciens plus réputés avaient été annoncés pour cette responsabilité, tels que Claudio Ranieri et Laurent Blanc.

L'article continue ci-dessous

🔴 Le LOSC annonce officiellement la nomination de Jocelyn Gourvennec au poste d’entraîneur principal.



Lire le communiqué 🔽 — LOSC (@losclive) July 5, 2021

Gourvennec aura fort à faire chez les Dogues

A 49 ans, Gourvennec devrait donc vivre l’aboutissement d’une carrière, lui qui jusqu’ici ne s’était occupé que des équipes de seconde zone en France telles que Guingamp et Bordeaux. L’ancien joueur de Nantes et de l’OM n’a cependant pas un palmarès vierge. En 2014, il avait réussi à guider Guingamp à la victoire en finale en Coupe de France. En 2019, il avait failli récidiver en Coupe de la Ligue mais les Costarmoricains s’étaient inclinés en finale face à Strasbourg. Depuis, il était sans poste et avait occupé le rôle de consultant sur la chaine Canal+.

Gourvennec aura une grande pression sur ses épaules, puisqu’il s’agira de faire aussi bien que son prédécesseur. C'est loin d'être une tâche aisée. Le LOSC va défendre son titre de champion, tout en disputant la Ligue des Champions européenne. L’équipe cherchera à ne pas être ridicule dans cette épreuve et empocher au moins une victoire, chose qu'il n'a plus fait depuis l'exercice 2006/2007.

Pour rappel, Galtier, lui, a quitté le club le 28 juin dernier. Il s’est alors immédiatement engagé en faveur de l’OGC Nice. L'opposition entre les deux clubs est prévue dès le 15 août au Stade Pierre Mauroy.