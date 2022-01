OFFICIEL : Jens Cajuste, grand espoir suédois, est Rémois

Le mercato hivernal 2022 est encore loin d'être terminé en France, mais le Stade de Reims vient probablement, déjà, de réaliser le plus beau tour de force. Le club entraîné par Oscar Garcia s'est en effet attaché les services de Jens Cajuste, milieu suédois du FC Midtjylland, qui s'est officiellement engagé avec les Champenois jusqu'en 2026. Quel coup !

Cajuste, un profil moderne

Si vous ne le connaissez pas encore, vous ne devriez pas tarder à le découvrir et apprécier ses qualités. En effet, si Jens Cajuste n'est âgé que de 22 ans, le milieu de terrain a déjà un CV qui plaide en sa faveur. Doté d'une solide expérience, il a déjà joué la Ligue des Champions et la Ligue Europa et est également international Suédois (8 sélections). Il a participé au dernier Euro avec les blågult, faisant apprécier ses qualités de projection.

"Du haut de son mètre 88, Jens Cajuste possède tout l'arsenal du box to box moderne. Infatigable récupérateur de ballon, il dénote par sa faculté de projection. Une finesse technique alliée à une justesse et une propension à jouer simple, peu importe la situation", souligne le Stade de Reims dans son communiqué officiel pour annoncer sa signature, déjà fan du profil de son nouvel élément. Pour le faire venir, le club français a sorti le chéquier.

"L'un des plus gros prospect européen"

Jens Cajuste s'est engagé en échange de 10 millions d'euros. Une somme record de la part du Stade de Reims, qui plus pour un mercato d'hiver au beau milieu d'une période financière délicate pour le football français. Mais les pensionnaires du stade Auguste-Delaune n'ont pas hésité à aligner les zéros pour le Suédois, considéré comme un joueur d'avenir à l'échelle européenne. Un dossier que Reims a mené avec discrétion, vitesse et proximité.

"L'arrivée d'un joueur de cet acabit marque clairement une nouvelle étape dans le projet et le positionnement du club, capable aujourd'hui d'attirer l'un des plus gros prospect européen", s'est félicité Pol-Edouard Caillot, le directeur sportif du Stade de Reims, enthousiasmé.