OFFICIEL : Goretzka prolonge au Bayern Munich jusqu'en 2026

Le milieu de terrain international allemand était lié à Manchester United, mais il a signé un contrat de cinq ans avec le champion d'Allemagne.

Leon Goretzka a mis fin à la spéculation qui le liait à un départ du Bayern Munich en signant un nouveau contrat à l'Allianz Arena jusqu'en 2026. Le milieu de terrain international allemand a fait l'objet de nombreuses rumeurs de transfert au cours de l'été, Manchester United étant le plus souvent associé à l'international allemand, vainqueur de la Bundesliga l'an dernier et de la Ligue des champions il y a deux saisons.

Cependant, Leon Goretzka a préféré renouveler son contrat avec le Bayern Munich, signant un contrat de cinq ans avec le champion d'Allemagne en titre. Comme Goal l'a rapporté le mois dernier, Goretzka a maintenant prolongé son séjour au Bayern Munich, le joueur de 26 ans signant un nouveau contrat alors que l'actuel devait expirer à la fin de la saison 2021-22, soit à la fin de la saison en cours.

Des détails mineurs ont été réglés à la suite des discussions de ces dernières semaines, et Goretzka a signé un contrat dont la valeur devrait se situer entre 12 et 15 millions d'euros par an. Le Bayern a toujours été confiant lorsqu'il s'agit de discuter avec Goretzka. Le président du club, Herbert Hainer, a déclaré lorsqu'il a été interrogé sur les discussions récemment : "Les joueurs savent ce qu'ils ont au Bayern, ils sont très bien payés ici aussi, tout le monde reçoit son salaire. Ils peuvent gagner des titres avec nous maintenant, et aussi à l'avenir."

Pas de départ pour Goretzka

L'article continue ci-dessous

Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern Munich, avait déclaré lorsqu'il a été interrogé sur le cas Leon Goretzka : "Bien sûr, je lui ai parlé de mes projets pour lui. Je lui ai dit que je serais heureux s'il prolongeait et je suis également confiant". Le milieu de terrain a donc suivi les conseils de son entraîneur et de ses dirigeants en prolongeant son contrat avec l'ogre bavarois.

Goretzka a déclaré au site internet du club après sa prolongation : "Avec le FC Bayern, nous avons gagné tout ce qu'il y a à gagner au cours des trois dernières années, mais c'est encore plus beau que de gagner un titre pour confirmer et répéter ces succès. Nous voulons construire sur cette base dans les prochaines années. L'équipe, le club et l'environnement sont non seulement très professionnels, mais aussi familiers. Ce mélange est l'un des garants du succès de ce club. Je suis très heureux d'avoir pu prolonger mon contrat de manière anticipée jusqu'en 2026".

Leon Goretzka a rejoint le Bayern Munich en provenance de Schalke 04, gratuitement en fin de contrat, en 2018 et a remporté trois fois le titre de Bundesliga, deux fois le DFB-Pokal, trois fois la Supercoupe de la DFL et la Ligue des champions en 2020, puis la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA. Il a marqué 25 buts en 118 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs du Bayern Munich.