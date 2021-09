Mercato : le Bayern déjà hors course pour Erling Haaland ?

Karl-Heinz Rummenigge admet qu'il sera très difficile voire d'ores et déjà impossible de préserver Erling Haaland en Bundesliga la saison prochaine.

L'ancien président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, affirme que le géant de la Bundesliga ne pourra pas s'offrir Erling Haaland, s'attendant à ce qu'une "vente aux enchères" soit être organisée pour l'un des talents les plus convoités. L'attaquant de 21 ans évolue à Dortmund, où il a inscrit 65 buts en autant d'apparitions.

Ces exploits ont permis à Erling Haaland de figurer sur les radars des meilleurs recruteurs européens. Le Real Madrid et Manchester United seraient intéressés, et Karl-Heinz Rummenigge concède que le Bayern Munich devrait être mis à l'écart car en incapacité de lutter financièrement si le prix venait à grimper en flèche.

Tout va se jouer sur le salaire proposé au joueur

"Je connais Aki (Hans-Joachim Watzke) et je sais qu'il est un homme de parole. Il a dit qu'ils n'allaient pas le vendre et ils ne l'ont pas fait. Il sera toutefois très difficile de le retenir en Bundesliga au-delà de 2022, date à laquelle je crois savoir qu'une clause de résiliation entre en vigueur. Il n'arrête pas de marquer et les clubs font déjà la queue pour le convaincre, lui et son agent", a d'abord analysé l'icône du Bayern dans des propos accordés à AS. Selon lui, le salaire posera assurément problème.





"Nous allons assister à une véritable vente aux enchères au cours de laquelle, en tenant compte du fait que le montant du transfert est déjà fixé dans le contrat, il sera pris par le club qui offre le salaire le plus élevé. Je ne pense pas que ce soit possible pour un club de Bundesliga, pas même le Bayern", a assuré l'ex-dirigeant.

L'article continue ci-dessous

On parle beaucoup d'un éventuel transfert d'Erling Haaland au Real Madrid. Les Madrilènes ont été fortement liés à des attaquants prolifiques de Bundesliga par le passé, le joueur vedette du Bayern, Robert Lewandowski, étant souvent évoqué pour un transfert au Santiago Bernabeu. Karl-Heinz Rummenigge affirme qu'aucune approche officielle n'a jamais été faite par le président Florentino Perez, disant : "Il n'a jamais mentionné son nom dans aucune de nos conversations. Il me connaît très bien et sait qu'un joueur comme Lewandowski ne se vend pas". C'est simple, le Polonais n'est autre que la meilleure recrue de son passage à Munich, avec Manuel Neuer.

Le PSG dévoile son nouveau maillot third !​

"J'ai toujours dit que les deux meilleures recrues que j'ai faites en 30 ans à la tête du Bayern étaient lui et [Manuel] Neuer. Le meilleur à l'arrière et le meilleur au sommet, sans lesquels les récents succès n'auraient pas été possibles", a-t-il raconté. Au vue de leur palmarès et de leur influence, difficile de lui donner tort...