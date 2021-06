OFFICIEL : Gattuso n'est déjà plus l'entraîneur de la Fiorentina

La Fiorentina a confirmé dans un communiqué officiel le départ de Gennaro Gattuso, 23 jours après son arrivée.

La nouvelle était dans l'air depuis quelques heures, mais maintenant le communiqué officiel est également arrivé : Gennaro Gattuso ne sera pas l'entraîneur de la Fiorentina.

Cela a été communiqué par le club italien lui-même à travers un communiqué qui est apparu sur son site officiel.

"L'ACF Fiorentina et Monsieur Rino Gattuso, d'un commun accord, ont décidé de ne pas donner suite aux accords précédents et donc de ne pas entamer la prochaine saison ensemble. Le club s'est immédiatement mis au travail pour identifier un choix technique qui guiderait l'équipe de Viola vers les résultats que méritent la Fiorentina et la ville de Florence", a indiqué la Fiorentina dans un communiqué.

Ce qui a été consommé ces derniers jours a donc été une fracture incurable. Selon ce qui est ressorti de mercredi en fin d'après-midi, des divergences liées au marché et au rôle de Jorge Mendes, l'agent de l'ancien entraîneur de Milan et Naples, ont entraîné une rupture entre les parties.

L'aventure de Gattuso à la Fiorentina se termine donc 23 jours seulement après son début. La Fiorentina, en effet, avait annoncé ses fiançailles le 25 mai.

Le seul acte de Gattuso en tant que technicien Viola restera la visite du centre sportif du club ainsi que la visite du chantier du 'Viola Park'.