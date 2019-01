OFFICIEL - Frenkie De Jong au Barça à partir de l'été prochain

Le Barça vient d'officialiser l'acquisition de Frenkie De Jong. Le brillant milieu néerlandais arrivera en Catalogne à la fin de la saison.

C'est fait ! Frenkie De Jong s'engage en faveur du FC Barcelone. Le très prometteur milieu néerlandais a paraphé un contrat de cinq ans avec la prestigieuse formation catalane. Il y évoluera à partir de l'été prochain, après avoir bouclé la saison actuelle avec l'Ajax d'Amsterdam.

Le Barça a dû miser gros pour s'attacher les services de l'un des grands espoirs du football européen. Afin de couper l'herbe sous les pieds de la concurrence, dont celle incarnée par le PSG, les dirigeants espagnols ont dû débourser la bagatelle de 86M€ (75M€ plus 11M€ de bonus). Cela fait du prodige néerlandais le troisième transfuge le plus cher de l'histoire du club. Le milieu défensif représente, par ailleurs, la cession la plus onéreuse de l'Ajax. Loin devant les 40M€ récupérés sur la vente de Davinson Sanchez.

L'article continue ci-dessous

De Jong (21 ans) a déjà pris la pose avec ses nouveaux responsables. Sur le site officiel du club catalan, on voit le jeune hollandais au côté notamment du président Josep Maria Bartomeu, en train d'apposer sa signature sur le contrat qui lui a été concocté.

Du côté du Nou Camp, De Jong est pressenti pour être le nouveau compère de Sergio Busquets dans l'entrejeu. Joueur à la fois technique, élégant et batailleur, il présente tous les critères pour s'imposer au sein de l'équipe blaugrana, et combler notamment le vide laissé par le départ d'Andres Iniesta. "Avec l'arrivée de Frenkie De Jong nous ajoutons un jeune talent, correspondant au style du Barça pour mener à bien notre projet sportif. Nous sommes convaincus qu'il jouera un rôle clé au sein de notre équipe durant les années à venir", a adhéré Bartomeu.

De Jong, qui s'était notamment illustré contre l'Equipe de France lors d'un match de Ligue des Nations en novembre dernier, vient relancer la filiale néerlandaise du Barça. Par le passé, de très nombreux joueurs bataves se sont illustrés au sein de cette équipe, tels que Johan Cruyff, Marc Overmars, Frank De Boer, Philip Cocu, Giovanni Van Bronckhorst et Patrick Kluivert. Pour ne citer que ceux-là. Saura-t-il se montrer à la hauteur de ses compatriotes ? Il faudra encore patienter quelques mois avant d'avoir les premiers éléments de réponse.