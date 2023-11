OFFICIEL, David Friio quitte l’OM

Comme une traînée de poudre depuis quelques semaines, la nouvelle vient d’être officialisée.

David Friio n’est plus le Directeur sportif de l’Olympique de Marseille. En poste depuis l’été 2022, l’ancien joueur français vient de quitter ses fonctions du Directeur sportif de l’Olympique de Marseille après plus d’un an de services.

David Friio quitte l’OM

L’Olympique de Marseille, en crise, perd plusieurs de ses hommes forts du directoire. Après les départs de Marcelino, qui ne cesse d’attaquer le club, de Javier Ribalta (directeur de football), c’est au tour de David Friio de s’en aller. A travers un communiqué officiel sur son site internet, ce jeudi 23 novembre 2023, le club phocéen annonce la nouvelle.

« L’Olympique de Marseille et David Friio ont décidé, d’un commun accord, la fin de leur collaboration. Le club tient à remercier David pour son investissement et lui souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière », peut-on lire dans la note officielle du club de la cité phocéenne.

L’arrivée de Benatia confirmée ?

Cette séparation devrait annoncer l'arrivée prochaine de Medhi Benatia, qui devrait occuper la fonction de conseiller sportif de l’Olympique de Marseille. L’ancien joueur de la Juventus, du Bayern Munich et de l’OM est déjà à Marseille depuis ce match où il est passé à la Commanderie.

Alors qu’il était pressenti être Directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Mehdi Benatia devrait assurer une mission de consultant ou de conseiller sportif à l’OM. Son officialisation ne saurait tarder.

Getty

Sous l’égide de Stéphane Tessier, et en lien avec Longoria, l’ancien international défenseur central marocain (58 sélections, 02 buts) passé par l’Olympique de Marseille (2004-2008) sera chargé d’épauler Gennaro Gattuso dans sa gestion du groupe professionnel, dans un premier temps, et sera dans la délégation pour le déplacement à Strasbourg, samedi. Ceci dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1.