OFFICIEL - Cédric (Southampton) prêté à Arsenal

Les Gunners enregistrent une seconde arrivée dans ce mercato hivernal avec le recrutement du latéral portugais.

Cédric Soares est la seconde recrue d' . Les Gunners enregistrent l'arrivée de l'international portugais en prêt en provenance de . L'arrière droit arrive en prêt jusqu'à la fin de la saison, date à laquelle son contrat actuel avec les Saints expirera. Arsenal a une option dans le contrat qui pourrait alors leur permettre de donner à l'international portugais un contrat de quatre ans cet été. Cédric devient la deuxième recrue des Gunners suite à l’arrivée du défenseur central espagnol Pablo Mari, qui évoluait à Flamengo.

Arsenal a payé à Southampton un peu moins de 1 million de livres sterling pour obtenir le prêt du latéral de 28 ans et payera son salaire pour le reste de la saison, qui est estimé à environ 65 000 livres sterling par semaine. L'ajout d'un nouvel arrière droit donnera un coup de pouce à Mikel Arteta, qui n'a pas de remplaçant à la hauteur de ses espérances pour Hector Bellerin dans son équipe. Il a parfois utilisé Ainsley Maitland-Niles, un milieu de terrain central naturel, alors que Calum Chambers aurait été une option, mais il est blessé pour les neuf prochains mois après avoir souffert d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Cedric apportera également une certaine polyvalence à l'équipe d'Arteta, car il peut également évoluer sur le côté gauche de la défense pour dépanner.

Cedric is to join us on loan until the end of the season.



💬 Send us your welcome messages for @OficialCedric — Arsenal (@Arsenal) January 31, 2020

Sur le site d'Arsenal, Cédric a manifesté sa joie d'être un Gunner : "Cela fait un moment que j'aurais pu rejoindre Arsenal, pour être juste. Nous étions proches il y a quelques années, donc ce n'est pas la première fois. Ce n'était pas arrivé cette fois là mais maintenant Dieu merci, c'est devenu réalité. Je suis super heureux. Évidemment, il était important pour moi dans ma carrière de venir ici. Southampton m'a donné l'opportunité de jouer en mais c'est évidemment incroyable cette étape, de venir ici et de jouer pour Arsenal".

"Pouvoir atteindre ce point est incroyable. Je suis motivé à cent pour cent, je ferai de mon mieux chaque jour et à chaque match. J'essaie d'être un gars plein d'énergie, un joueur qui monte et descend. J'aime me considérer comme un joueur d'équipe et oui, que puis-je dire ? C'est difficile quand vous avez besoin de parler de vous ! Mais encore une fois, je vais donner 100 pour cent pour l'équipe et pour les fans", a conclu le latéral portugais.

Le directeur sportif des Gunners, Edu, est heureux de ce recrutement : "Cedric est un défenseur avec une bonne expérience de la Premier League, et bien sûr au niveau international. Il est un autre ajout solide à notre défense qui fournira à notre équipe de la qualité. Je sais que c'est un joueur qui joue avec un engagement et une énergie absolu. Nous avons tous hâte d'entamer les dernières étapes de la saison avec Cedric au sein du club".