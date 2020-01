OFFICIEL - L’Espagnol Pablo Mari rejoint Arsenal

Les Gunners d’ viennent de s’offrir un renfort en défenseur. Le club londonien a finalisé le recrutement de l’arrière central espagnol, Pablo Mari. Agé de 26 ans, ce dernier arrive en provenance de Flamengo dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Les deux clubs ont confirmé le deal à travers un communiqué. Le prêt est payant puisqu’Arsenal a dû débourser 6M€ pour cette opération.

C’est une bonne nouvelle pour les Gunners, qui étaient à court d’options derrière, surtout avec la grave blessure subie dernièrement par Callum Chambers. Ce dernier souffre d’une rupture des ligaments croisés.

Welcome to London. Welcome to Arsenal.@PabloMV5 is coming to the capital! 👋 pic.twitter.com/X07dtNeG5Y