Arsenal, Le message d'Arteta à Dani Ceballos

Mikel Arteta a lancé un message à Dani Ceballos, qui ne joue plus beaucoup du côté d'Arsenal.

Prêté par le , Dani Ceballos ne joue plus beaucoup ces derniers mois du côté d' .

Le milieu de terrain espagnol, qui ambitionne de participer à l' avec l' , aurait demandé au Real de mettre fin à son prêt afin de trouver un nouveau club.

Si le est intéressé, Mikel Arteta, le manager des Gunners, a fai passer un message à son compatriote, qui revient d'ailleurs de blessure.

« J’ai eu une conversation avec Dani. Quand j’ai rejoint le club, il n’était pas là, il était à Madrid parce qu’il faisait sa rééducation - depuis plus d’un mois - à Madrid avec l’équipe qui le possède. Et puis, quand je suis venu ici, il était en rééducation et durant les deux ou trois premières semaines il se remettait en forme. Je n’ai donc pas pu voir grand-chose de sa part, il ne s’entraîne avec nous que depuis une semaine ou 10 jours, vous savez. Il est donc trop tôt pour évaluer ce que je peux faire ou non avec lui. J’ai entendu beaucoup de choses à son sujet mais je n’ai pas de commentaire à faire. Il a besoin de revenir en forme et de se battre pour sa place, comme n’importe quel autre joueur de l’équipe. Après nous ferons les choix que j’estime justes en fonction de ce que j’aurais vu sur le terrain », a déclaré le Basque en conférence de presse vendredi.