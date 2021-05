OFFICIEL : Cavani prolonge d'un an à Manchester United

Le joueur de 34 ans s'est engagé avec les Red Devils pour une autre année après ces dernières semaines impressionnantes au club.

Edinson Cavani a accepté une prolongation d'un an pour rester à Manchester United jusqu'en juin 2022. Le joueur de 34 ans a été dans une forme impressionnante ces dernières semaines avec huit buts et trois passes décisives lors de ses sept derniers matchs.Il n'est donc pas surprenant qu'Ole Gunnar Solskjaer ait désespérément voulu le garder. La nouvelle qu'il ait acceptée de rester est un coup de pouce pour Solskjaer qui voit l'Uruguayen comme un mentor pour les autres membres de l'équipe et comme un atout pour sa contribution devant le but.

Le joueur de 34 ans a réagi à sa prolongation de contrat : "Au cours de la saison, j'ai développé une grande affection pour le club et tout ce qu'il représente. Je ressens un lien profond avec mes coéquipiers et le personnel qui travaillent dans les coulisses ici. Ils me donnent une motivation supplémentaire chaque jour et je sais qu'ensemble, nous pouvons réaliser des choses spéciales. Dès le premier moment où je suis arrivé, j'ai ressenti la confiance du manager, en tant que joueur, cette conviction vous donne l'opportunité parfaite de jouer votre meilleur football et je tiens à le remercier pour cela".

"J'ai été touché de voir à quel point les supporters ont voulu que je reste et je vais tout donner pour leur apporter bonheur et joie avec mes performances sur le terrain. Je n’ai pas encore pu jouer devant le public d’Old Trafford et c’est quelque chose que j’ai hâte de faire", a ajouté l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain. L'entraîneur de Manchester United a clairement indiqué depuis longtemps qu'il souhaitait que l'attaquant reste et est naturellement ravi de s'être engagé pour une autre année.

"J'ai dit quand Edinson Cavani a signé qu'il apporterait de l'énergie, du pouvoir et du leadership à ce groupe et je n'ai pas eu tort, il a été tout ce que je pensais qu'il serait et plus encore. En tant qu'entraîneur, je connais son bilan et son nombre de buts, cependant, c'est sa personnalité qui a tant apporté à cette équipe, il a une mentalité gagnante et une attitude sans équivoque à l'égard de tout ce qu'il fait", a analysé le Norvégien.

"Edinson Cavani est l'un des derniers à quitter le terrain d'entraînement et donne le ton aux futurs jeunes avec son approche de son métier au quotidien. J'ai toujours voulu qu'il reste et fasse l'expérience de la façon dont nos fans lui répondront en tant que joueur et cela signifie qu'il aura, espérons-le, cette opportunité", a ajouté Ole Gunnar Solskjaer. Cavani a marqué 15 buts pour United cette saison, dont neuf en Premier League. Bien qu'il ait eu des performances impressionnantes tout au long de la campagne, il a vraiment intensifié le mois dernier où il a marqué huit buts et délivré trois passes décisives lors de ses sept derniers matches.

C’est une excellente nouvelle pour Solskjaer et Manchester United que Cavani ait décidé de rester une autre année et encore une meilleure nouvelle pour les fans qui ne l’ont pas encore vu jouer en personne. Bien que ses contributions aux buts aient été essentielles, c'est son expérience qui est inestimable et il a peut être pu aider Mason Greenwood lors de matchs en le conseillant sur son positionnement notamment. Manchester United manque depuis longtemps d'un n°9 naturel et le joueur de 34 ans a parfaitement comblé ce vide.