Manchester United, Owen : "Solskjaer ne fait pas totalement confiance à Pogba"

L'ancien attaquant des Red Devils pense que le Norvégien hésite à faire jouer le champion du monde dans sa position naturelle.

L'entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, "ne fait pas totalement confiance" à Paul Pogba, selon Michael Owen, qui a remis en question sa décision de déployer le milieu de terrain sur le côté. Paul Pogba a été aligné sur le côté gauche d'un quatuor offensif pour Manchester United une fois de plus lors de leur victoire 3-1 à Aston Villa dimanche, avec Scott McTominay et Fred préférés au centre du milieu de terrain.

Ole Gunnar Solskjaer a opté pour cette configuration plus souvent qu'autrement dans les grands matches de cette saison, laissant Michael Owen convaincu que le Norvégien manque de confiance dans les capacités défensives de Pogba. L'ancien attaquant de United estime également qu'Edinson Cavani, qui est sorti du banc pour marquer le troisième but contre Aston Villa, voit son temps de jeu limité en raison de la façon dont Solskjaer gère Pogba en ce moment.

"Je sais que tous les fans de Manchester United dans le monde seraient d'accord : faire entrer Paul Pogba aux côtés d'un joueur de milieu de terrain", a déclaré Michael Owen à Premier League Productions. "Ensuite, vous pouvez obtenir un joueur supplémentaire dans le secteur offensif, comme Edinson Cavani et vous pouvez mettre Bruno Fernandes derrière avec les deux joueurs sur les côtés habituels"

"L'utilisation de Pogba est une énigme"

"Cependant, comme il est, vous devez mettre Edinson Cavani sur le banc parce que vous ne faites pas confiance à Paul Pogba au milieu en tant que milieu de terrain récupérateur, vous devez donc le mettre sur le côté. C'est une énigme. Chaque fois qu'ils jouent contre une très bonne équipe, Ole Gunnar Solskjaer revient à l'essentiel. Il se remet en question : 'J'ai besoin de ces deux milieux de terrain protecteurs'"; a ajouté l'ancien attaquant de Liverpool.

"Quand il joue une équipe moyenne à domicile, il fera jouer toutes ses stars. Il lâche les chaînes. Mais je ne pense pas qu'il fasse totalement confiance à Paul Pogba dans ce rôle de milieu de terrain central aux côtés de l'un d'eux", a conclu Michael Owen. Pogba a raté un total de 14 matchs en raison de blessures cette saison, mais a été une caractéristique régulière du onze de départ de Solskjaer lorsqu'elle est disponible. La dernière apparition du Français à Villa a marqué sa 39e apparition toutes compétitions confondues, et il a également réussi à marquer six buts et délivrer huit passes décisives.

Bien qu'il ait été contraint de s'adapter à une position non naturelle, Pogba a toujours joué un rôle clé dans la remontée de Manchester United au deuxième rang du classement en Premier League et le parcours vers la finale de la Ligue Europa. Sa présence continue sera probablement cruciale alors que les Red Devils cherchent à terminer la saison en force, mais son avenir à long terme reste en suspens. Pogba approche à grands pas de la dernière année de son contrat avec peu de signes de prolongation, et il a été fortement lié au Real Madrid ces derniers mois.