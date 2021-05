Manchester United, Rashford: "C'était difficile de jouer à mon meilleur niveau sous Mourinho"

L'attaquant des Red Devils affirme que le style de jeu pragmatique du Portugais l'a empêché de s'exprimer dans la zone de vérité.

Marcus Rashford a admis qu'il lui était difficile de jouer son meilleur football sous les ordres de l'ancien entraîneur de Manchester United, José Mourinho. Rashford a fait irruption en équipe première à Manchester United lorsque Louis van Gaal était sur le banc de touche à Old Trafford en 2016, avant de devoir s'adapter à la vie et au quotidien sous un nouvel entraîneur après le limogeage du Néerlandais à la fin de cette saison.

José Mourinho a confié à l'international anglais un rôle de premier plan dans sa configuration après être arrivé sur le banc de touche, mais il n'a pas été en mesure d'être décisif dans la zone de vérité et de marquer des buts avec régularité pendant le passage de deux ans et demi du Portugais. L'international anglais estime avoir été étouffé d'un point de vue créatif. Interrogé sur la question de savoir si Mourinho permettait à ses joueurs de s'exprimer librement, Rashford a déclaré à BT Sport: "Je pense que c'est maintenant que nous jouons notre meilleur football parce que nous pouvons être flexibles".

"Sous José Mourinho, je dirais que tout était un peu..." vous jouez là-bas, vous jouez là-bas, vous jouez là-bas ". Et oui, vous pouvez faire un travail, mais c'était difficile pour moi de jouer à mon meilleur niveau", a ajouté l'attaquant anglais. L'ancien coéquipier de Rashford, Wayne Rooney, a également évolué sur la planification rigide de José Mourinho, rappelant le moment où il avait été mis sur le banc en faveur de son compatriote lors de la victoire 2-0 des Red Devils contre Chelsea en 2017-18.

Rashford plus efficace sous Solskjaer

"Je me souviens d'un match de Chelsea, j'étais sur le banc. Marcus m'a empêché de faire partie de l'équipe !" la légende des Red Devils a été ajoutée à l'émission Between the Lines de Rio Ferdinand. "Je me souviens que José Mourinho a joué à six derrière. Et je me souviens avoir pensé : "José a mis Marcus devant. À moins qu'il ne court derrière la défense de Chelsea et David Luiz, avec toute cette expérience, s'il se remet sur pied, nous allons avoir des problèmes".

Marcus Rashford a remporté trois trophées avec Manchester United pendant qu'il travaillait sous les ordres de José Mourinho, y compris la Ligue Europa et la Carabao Cup. Cependant, il a été critiqué pour son manque de finition devant le but, marquant seulement 15 fois en 81 apparitions en Premier League sous la houlette du technicien portugais, qui a été limogé au milieu de sa troisième saison sur le banc des Red Devils.

Rashford a ajouté de l'efficacité à son jeu sous la direction d'Ole Gunnar Solskjaer, qui a été nommé successeur de Mourinho à Old Trafford en mars 2019. Le joueur de 23 ans a franchi la barre des 20 buts pour la première fois de sa carrière la saison dernière, et l'a fait à nouveau en 2020-2021 après 53 apparitions toutes compétitions confondues. Rashford a également 15 passes décisives à son actif cette saison, y compris un centre magnifiquement dosé pour le but d'Edinson Cavani lors de la victoire 3-1 de Manchester United à Aston Villa dimanche.