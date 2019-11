OFFICIEL - Arsenal, Unai Emery viré !

Nommé en mai 2018 à la tête des Gunners, l'entraîneur espagnol a été démis de ses fonctions ce vendredi matin.

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel : Unai Emery n'est plus l'entraîneur d' . La défaite des Gunners ce jeudi soir en face à Francfort a été celle de trop pour l'entraîneur espagnol, qui était de plus en plus esseulé du côté de l'Emirates Stadium. Arsenal reste sur sept matches consécutifs, toutes compétitions confondues, sans la moindre victoire. Une série qui aura eu raison du poste d'Unai Emery.

Les Gunners ont annoncé la nouvelle dans un communiqué publié ce vendredi en fin de matinée, alors que Sky Sports annonçait qu'Unai Emery vivait ces dernières heures sur le banc de touche d'Arsenal après la défaite en Ligue Europa, tandis que Goal annonçait il y a quelques jours que le licenciement de l'Espagnol était acté, mais qu'il s'agissait seulement de connaître le timing décidé par les dirigeants du club londonien.

Club statement: Unai Emery — Arsenal (@Arsenal) November 29, 2019

Dans le communiqué d'Arsenal, Josh Kroenke, fils du propriétaire des Gunners, a rendu hommage à Unai Emery pour son travail chez les Gunners : "Nos plus sincères remerciements vont à Unai et à ses collègues qui ont déployé des efforts inlassables pour ramener le club à une compétition au niveau auquel nous nous attendons tous. demande. Nous souhaitons à Unai et à son équipe rien d'autre qu'un succès futur".

Arsenal a avancé dans ce communiqué que "la décision" de licencier Unai Emery "a été prise car les résultats et les performances ne sont pas au niveau requis". Pour succéder à Unai Emery et diriger Arsenal dans les prochaines semaines, et notamment lors du déplacement des Gunners à Norwich ce week-end, c'est Freddie Ljungberg qui a été choisi. L'ancien ailier est nommé entraîneur intérimaire. "Nous avons toute confiance en Freddie pour nous faire avancer", a indiqué le club londonien dans son communiqué.

Huitième de avec dix-huit points en treize journées de Premier League, Arsenal compte déjà huit points de retard sur la quatrième place, qualificative pour la , détenue par , et dix-neuf points sur le leader du championnat, . Freddie Ljungberg sera chargé de redresser la barre au plus vite en attendant, peut-être, d'être nommé à titre définitif en tant qu'entraîneur ou d'être remplacé dans les prochaines semaines.