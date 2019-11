Sondage - Arsenal doit-il se séparer d'Unai Emery ?

Après la défaite face à Francfort, les heures d'Unai Emery à la tête des Gunners pourraient être comptées.

Rien ne va plus pour et Unai Emery. Tenus en échec le week-end dernier par , les Gunners ont été battu ce jeudi en par Francfort. Arsenal reste sur sept matches toutes compétitions confondues sans la moindre victoire. Une incroyable série qui pourrait avoir raison de la peau d'Unai Emery, en grand danger, puisqu'une partie de ses joueurs semble l'avoir lâché depuis l'épisode Xhaka.

Selon les informations de Sky Sports, Unai Emery serait en grand danger et ses heures à la tête d'Arsenal seraient comptées. Pas sûr donc de revoir l'Espagnol sur le banc des Gunners ce week-end. D'autant plus qu'une short-list avec les noms de ses potentiels successeurs a déjà filtré en début de semaine après le match nul contre Southampton en devant le public de l'Emirates Stadium.

Nuno Espirito Santo déjà dans le viseur ?

Nuno Espirito Santo, l'actuel entraîneur de , est annoncé comme le favori à sa succession. Une chose est sûre, Unai Emery ne dispose plus de joker et s'il veut garder sa place, il va devoir inverser la tendance au plus vite avec une victoire sur la pelouse de Norwich, en Premier League, dès ce week-end sous peine de ne pas passer la trêve hivernale à la tête du club londonien.

Rien ne va plus à Arsenal, de nouveau battu à Francfort ce jeudi. Les Gunners doivent-ils se séparer d'Unai Emery selon vous ? Dites nous tout ! 🙃👀 — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) November 29, 2019

D'où notre question du jour : Arsenal doit-il se séparer d'Unai Emery ? Sur Twitter comme sur Facebook, on attend vos avis !