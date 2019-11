Premier League - Emery bientôt licencié par Arsenal ?

L'ancien entraîneur du PSG ne compte que deux victoires lors des 11 dernières journées de Premier League avec les Gunners.

Le staff du club s'attend maintenant à ce que l'entraîneur espagnol soit remercié. La pression se fait en effet de plus en plus forte sur l'Espagnol, dont l'équipe compte désormais huit points de retard sur la quatrième place du championnat.

Le match de samedi contre a été marqué par des chants hostiles des supporters et une bronca au coup de sifflet final, malgré l'égalisation tardive d'Alexandre Lacazette. Le directeur du football Raul Sanllehi et le directeur technique Edu ont parlé avec Emery après ce match nul, et il devrait être encore à la tête de l'équipe contre Francfort en League Europa ce jeudi.

Ce qui a même surpris certains membres du staff du club du nord de Londres. Comme une source l'a affirmé à Goal, il s'agirait désormais de savoir quand et nous plus si Emery sera remercié.

"C'est une question de résultats et nous ne les obtenons pas, a confié cette source. C'est juste une question de temps. Ce n'est pas comme si le club était à genoux. L'ambiance est encore bonne, mais nous attendons désormais l'annonce."

Les supporters sont de plus en plus frustrés par la situation actuelle d' , comme en témoignent la réaction après le match nul de samedi et l'incident du mois dernier avec Granit Xhaka, où le milieu de terrain a clairement été vu en train de dire aux supporters de "f**k off" après avoir été remplacé contre .

Le match d'Europa League de jeudi contre Francfort pourrait se jouer devant l'affluence la plus basse de la saison, avec des dizaines de milliers de places vides, alors qu'Arsenal a la chance de s'assurer une place pour les 1/16 de finale.

Toute l'équipe a bénéficié de deux jours de repos après Southampton ce week-end et est rentrée à London Colney mardi matin pour se préparer au match. Si Arsenal ne parvient pas à obtenir un résultat contre Francfort, la position d'Emery sera sérieusement menacée. Le déplacement de dimanche à Norwich City pourrait être sa dernière chance de conserver son poste.

Selon nos informations, le club a commencé à étudier plusieurs pistes pour remplacer l'ancien entraîneur de Séville, même si l'hypothèse la plus probable reste une promotion de Freddie Ljungberg.

Massimiliano Allegri, sans poste depuis qu'il a quitté la à la fin de la saison dernière, a été évoqué, mais ne prévoit pas de revenir avant l'été prochain au plus tôt. L'Italien avait déjà discuté avec Arsenal au moment de la succession d'Arsène Wenger mais le club avait préféré choisir Emery.

Mikel Arteta a encore beaucoup d'admirateurs à l'Emirates Stadium après avoir été si près d'obtenir le poste avant la nomination d'Emery. Mais l'adjoint de Pep Guardiola à ne devrait pas quitter ses fonctions avant la fin de la saison en cours.