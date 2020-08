OFFICIEL - 3 nouveaux cas de Covid-19 à l’OM, le match contre l'ASSE reporté

Dans un communiqué, l’OM a confirmé ce mardi que trois nouveaux joueurs ont contracté le coronavirus, portant le total du club à quatre cas confirmés.

Décidément, les cas d’infections au coronavirus se multiplient au sein des clubs français en ce moment, alors que la est censée reprendre ses droits dans seulement trois jours. Ce mardi matin, c’est l’OM qui a révélé compter de nouveaux joueurs infectés en son sein. Et ils sont au nombre de 3.

"À la suite des tests effectués ce lundi, aucun nouveau cas de #COVID19 n’a été révélé, mais les 3 cas suspects de dimanche ont été confirmés. Le club a transmis l’ensemble des éléments à la LFP", a ainsi écrit Marseille sur son compte twitter, confirmant la mauvaise nouvelle.

Le match d'ouverture contre l'ASSE reporté

Jeudi dernier, c’est Jordan Amavi qui avait été testé positif et mis à l’isolement par le club. Cela avait conduit à l’annulation du dernier match amical de la pré-saison contre . Malgré les mesures prises, avec notamment des tests quotidiens, le virus a donc continué à circuler au sein de l’effectif professionnel. Et il n’y a pas que l’équipe première touchée. Plusieurs cas positifs avaient aussi été diagnostiqués précédemment au centre de formation et aussi au sein de l’administration.

Plus d'équipes

Face à cette circulation active du virus au sein de L’OM, la LFP a pris la décision de reporter le match d'ouverture de la saison 2020-21. Pour rappel, Marseille devait recevoir l'AS Saint-Etienne vendredi soir (19h00), au stade Vélodrome. Finalement, il n'en sera rien. Les dates du 16/17 septembre sont évoquées pour le report.