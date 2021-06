Nuno Espirito Santo nouveau manager de Tottenham

Nuno Espirito Santo est le nouveau manager de Tottenham, il succède à José Mourinho.

La longue recherche de Tottenham pour un nouveau manager est terminée, après l'annonce de la nomination de Nuno Espirito Santo.

Nuno, qui a quitté les Wolves à la fin de la saison 2020-21, remplace José Mourinho sur le banc du Tottenham Hotspur Stadium.

Les Spurs ont passé 72 jours sans manager permanent après avoir limogé leur ancien boss juste avant la finale de la Coupe de la Ligue. Les Spurs ont ensuite été associés et rejetés par plusieurs candidats avant de confirmer Nuno mercredi soir.

Les Spurs ont confirmé que leur nouveau manager avait signé un contrat de deux ans jusqu'en 2023, après un passage réussi de quatre ans à Molineux.

Les Wolves ont remporté le Championship lors de sa première campagne, avant de remporter une septième place consécutive au cours de leurs deux premières saisons dans l'élite, leur plus haute position en championnat depuis 1980.

Il a également emmené les Wolves en quarts de finale de la Ligue Europa 2019-2020 et sera chargé d'une mission similaire en Europe avec les Spurs, qui entreront en UEFA Conference League la saison prochaine.

Le nouveau manager des Spurs a déclaré au site web du club: "Lorsque vous avez une équipe de qualité et de talent, il fait rendre les fans fiers et apprécier. C'est un immense plaisir et honneur, il y a de la joie et je suis heureux et impatient de commencer le travail. Nous n'avons pas de temps à perdre et nous devons commencer à travailler immédiatement car la pré-saison commence dans quelques jours.

Le président des Spurs, Daniel Levy, a ajouté : « Nous tenons à remercier nos supporters pour toute leur patience tout au long de ce processus. J'ai déjà parlé de la nécessité de revenir à notre ADN fondamental de jouer un football offensif, divertissant et je pense que Nuno est l'homme qui peut prendre notre groupe de joueurs talentueux, nos jeunes joueurs et construire quelque chose de spécial".