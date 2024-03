Nouvelle fête pharaonique pour Neymar

Neymar a beau être blessé, la star d'Al-Hilal a été photographiée en train de s'amuser à l'anniversaire de la chanteuse Anitta.

La chanteuse et actrice Anitta a annoncé qu'elle passait une "semaine entière de célébrations" pour son anniversaire, puisqu'elle fêtera ses 31 ans le 30 mars.

Elle a posté un collage de photos sur Instagram, dont l'une montrait Neymar et la pop star Machine Gun Kelly en train de se détendre. Neymar, qui est actuellement sur la touche en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur, a également publié une photo sur son profil Instagram, confirmant qu'il était rentré au Brésil pour fêter l'anniversaire de sa copine.

Neymar et Anitta ont fait l'objet d'une relation amoureuse dans certains médias, mais tous deux ont affirmé qu'ils n'étaient que des amis. Ils ont également été aperçus en train de faire la fête ensemble lors du carnaval de Rio, mais il semble qu'ils apprécient simplement la compagnie de l'autre.

Anitta a qualifié la fête de cette semaine avec Neymar et Machine Gun Kelly de "Meilleure fête d'anniversaire de tous les tempsrrrr". Neymar a rejoint Al-Hilal en août 2023, mais il n'a joué que cinq fois pour le club. Au cours de ces cinq rencontres, il a marqué un but et délivré trois passes décisives avant de se blesser, ce qui lui vaut d'être exclu pour le reste de la saison. Neymar poursuit la rééducation de sa blessure tandis que Hilal vise à remporter la Saudi Pro League. Le club est actuellement en tête, invaincu, avec 12 points d'avance sur le deuxième, Al-Nassr.