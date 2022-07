Nouveau revers pour l’OM en amical

L’Olympique de Marseille a concédé un deuxième revers de suite en match de préparation. Les Phocéens se sont inclinés contre Middlesbrough (0-2).

A deux semaines du coup d’envoi de la nouvelle saison de Ligue 1, l’Olympique de Marseille n’affiche pas une forme rassurante. Le vice-champion de France enchaine les faux-pas et face à des équipes d’un niveau largement inférieur.

Dominée par Norwich la semaine dernière (0-3), l’équipe d’Igor Tudor a cédé ce vendredi contre une autre information de Championship (D2 anglaise), à savoir Middlesbrough (0-2).

Durant la première période, les Olympiens se sont montrés les plus menaçants, mais ils n’ont pas réussi à convertir leurs occasions. Cengiz Under a eu une opportunité à la 37e, et dans la foulée c’est Gerson qui a buté sur Zackary Steffen, le portier américain de Boro.

Caleta-Car à la ramasse

Au retour des vestiaires, les Marseillais ont été moins souverains. Et, suite aux nombreux remplacements effectués par leur entraineur, leur défense est devenu plus fragile. Incorporé à la mi-temps, Duje Caleta-Car s’est rendu auteur d’une bévue qui a débouché sur l’ouverture du score d’Isaiah Jones (52e).

Fautif sur le coup, Caleta-Car l’a aussi été sur le second but à la 72e minute, signée Marcus Tavernier. C’était le coup de grâce pour les Phocéens, incapables de se rebiffer et aussi émoussés physiquement à cause d’une préparation trop éreintante.

L’OM a encore deux matches à jouer avant l’entame de la compétition officielle. Face au Betis (27 juillet) et contre l’AC Milan (le 31 juillet), Payet et ses coéquipiers tenteront de montrer un bien meilleur visage que celui affiché lors de leurs deux dernières sorties.