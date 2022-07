Les cinq choses à retenir du match amical OM - Norwich (0-3)

Marseille a été défait ce samedi à l’occasion de son second rendez-vous de l’intersaison. Voici les enseignements à tirer de cette partie.

L’OM a largement remporté son premier match amical, en début de semaine contre Marignane-Gignac (4-1). Mais, la rencontre suivante a été beaucoup moins aboutie. Du côté du Fos-sur-Mer, les Olympiens se sont inclinés contre Norwich City (0-3). Malgré le large revers, tout n’est pas à jeter, et il y a eu points positifs à retenir au sortir de cette empoignade sans enjeu.

Tudor poursuit sa revue de l’effectif

Le coach croate continue de tester les joueurs qu’il a à sa disposition. Lors de cette rencontre amicale, l’équipe phocéenne a donc encore largement tourné. A la mi-temps, il n’y a pas eu autant de changements que lors du premier match face à Marignane, mais il a quand même procédé à six remplacements. De retour de blessure, Konrad De La Fuente a été notamment incorporé à la pause.

Notons que durant les 45 premières minutes, l’OM a évolué avec ce qui s’apparentait à une équipe-type, si l’on excepte l’absence d’Arkadiusz Milik. Le Polonais n’est pas encore totalement au point sur le plan physique.

A partir de l’heure du jeu, Tudor a lancé dans le bail quelques jeunes (Elmaz, Targhalline et Ben Seghir), permettant notamment à Mattéo Guendouzi et Bamba Dieng de souffler quelque peu.

Le onze de départ de l’OM : Lopez - Caleta-Car, Gigot, Touré - Under, Guendouzi, Gueye, Amavi - Payet, Gerson – Bakambu.

Caleta-Car inquiète

En cette période d’intersaison, il est souvent risqué de faire conclusions hâtives. Néanmoins, dans le cas de Duje Caleta-Car, le constat est qu’il n’est pas dans la meilleure forme en ce moment. Déjà en difficulté lors de la première sortie amicale, le Croate l’a encore été ce samedi. S’il n’a pas commis de grosse erreur, il n’a pas du tout semblé dans son assiette. Les deux autres figurants de la défense à trois, en l’occurrence Isaak Touré et Samuel Gigot ont été bien plus rassurants. Les rentrants du second acte, à savoir Luan Peres et Senad Kolasinac, ont connu en revanche des errements. C’était perceptible sur les buts encaissés, tous venus de centre aériens.

Recruté la veille, Chancel Mbemba n’a pas pu prendre part à ce match. Le Congolais était cependant présent au Stade Parsemain pour voir à l’œuvre ses nouveaux coéquipiers.

⏱90’ | 0️⃣ - 3️⃣



Défaite de nos Olympiens face à Norwich. #OMNCFC



🗓 Rendez-vous vendredi prochain pour le troisième match de préparation face à Middlesbrough. pic.twitter.com/90MUtN8Yg0 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 16, 2022

Une prestation pas si mauvaise malgré la note salée

L’OM s’est incliné par deux buts d’écart face à une formation de Championship, mais ce résultat est un peu en trompe l’œil. Les Olympiens ont dominé une bonne partie de la rencontre, se montrant notamment plus entreprenants. Malheureusement, ils n’ont pas su convertir les occasions qu’ils se sont créées. Guendouzi a eu la plus importante, avec une reprise à bout portant dès la 4e minute, mais Ruud Krul veillait au grain.

Les Marseillais sont souvent passés par les côtés sur le plan offensif. L’utilisation des pistons a été encouragée avec un système qui permet la progression des actions sur toute la largeur. Ce qui a manqué en revanche ce sont les automatismes entre les joueurs offensifs et aussi de la communication derrière. Vu que ce n’est que le deuxième match de préparation, il convient d’être indulgent avec les Phocéens.

Pas encore au point physiquement

Sur la table de dissection, on relèvera aussi que les Olympiens sont apparus moins bons sur le plan athlétique que leurs adversaires du jour. En soi, ce n’est pas une surprise car l’équipe anglaise est bien plus avancée dans sa préparation. Les vice-champions de France ne pouvaient donc pas rivaliser dans ce domaine-là, d’autant plus qu’aucun joueur n’a encore 90 minutes dans les jambes. Sur ce match, celui qui est resté le plus longtemps sur le terrain c’est Pau Lopez (75 minutes).

Coup dur pour le jeune Bilal Nadir

Parmi les jeunes qui ont eu droit à du temps de jeu dans cette partie il y a le prometteur Bilal Nadir. Malheureusement, il a quitté la pelouse au bout de douze minutes de jeu à la suite d’une blessure contractée. Il a dû se faire aider par le staff médical pour céder sa place. On l’a vu en pleurs et ça se comprend vu que c’était pour lui l’une des rares occasions de se mettre en avant. Un autre jeune l’a relevé sur le terrain, en l’occurrence Ben Yahia.