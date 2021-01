"Nous n'avons pas parlé" - L'avenir de Lacazette à Arsenal sera décidé cet été d'après Arteta

L'attaquant français a marqué deux fois contre West Brom samedi et est le meilleur buteur des Gunners cette saison avec neuf buts.

L’avenir d’Alexandre Lacazette sera décidé cet été, selon l'entraîneur d’ , Mikel Arteta. L’attaquant français - qui est le meilleur buteur d’Arsenal cette saison avec neuf buts - a moins de 18 mois restant sur son contrat actuel et les discussions sur une prolongation n’ont pas encore eu lieu. Mais Arteta, qui a vu Lacazette marquer deux fois samedi lors de la victoire 4-0 de son équipe à West Brom, a déclaré qu’il n’était pas pressé de statuer sur le sort de son attaquant.

"Nous n'avons parlé de rien concernant son contrat", a déclaré l'Espagnol. "Je suis ravi de la façon dont il a performé car il marque, a la forme et l'énergie pour le moment, il doit donc continuer à le faire. Nous parlerons cet été et prendrons une décision alors". Lacazette a marqué cinq buts lors des quatre derniers matchs d'Arsenal et a été extrêmement influent puisque l'équipe d'Arteta a remporté trois victoires consécutives en samedi avec leur victoire convaincante à West Brom.

Il a marqué deux fois en seconde période, s'ajoutant aux réalisations en première période de Kieran Tierney et Bukayo Saka pour couronner une autre excellente performance globale. "Il était génial", a déclaré Arteta. "Il avait besoin de cette confiance avec les buts. Son rythme de travail est toujours là, il se bat toujours pour l’équipe mais il avait besoin de cette chance pour que le ballon lui parvienne au bon moment. Je pense qu'il est dans un grand moment, nous devons en profiter et lui donner des minutes car il semble qu'il apprécie ça".

Arteta préfère être optimiste pour Aubameyang

Alors que Lacazette profite d'une riche période de forme devant le but, Pierre-Emerick Aubameyang continue de subir sa pire crise depuis des années. L'attaquant d'Arsenal n'a pas réussi à marquer, encore, samedi, ce qui signifie qu'il n'a plus marqué de but en championnat depuis un penalty contre le 1er novembre. Mais Arteta insiste sur le fait qu’il n’est pas préoccupé par la période de disette de son capitaine et a félicité les autres pour avoir persévéré et trouvé le filet ces dernières semaines.

"Je n'arrête pas de dire que nous ne pouvons pas continuer à mettre tout le poids sur les épaules d'Auba pour marquer les buts", a-t-il déclaré. "Nous avons besoin de contributions. Les milieux de terrain doivent marquer plus et donner plus de passes décisives, et nous avons également besoin de buts de nos ailiers. Laca est en grande forme et a marqué cinq buts lors de ses quatre derniers matchs, ce dont nous avons besoin de nos attaquants".

"Auba a eu quelques occasions de marquer samedi et c'était la même chose dans le dernier match environ, mais je suis tellement content parce que dans le dernier tiers, nous avions l'air vif et il y avait beaucoup de mouvement. Il y a une bonne énergie, il y a un vrai but et tout le monde joue vers l'avant. C'est comme si nous étions libres de jouer là-bas et que la compréhension nous permet de générer beaucoup de choses là-bas", a conclu Arteta.