Arsenal - Arteta : "Le classement est complètement différent"

L'entraîneur des Gunners s'est montré particulièrement satisfait après la victoire de ses protégés à West Brom, la troisième consécutive.

Mikel Arteta estime que la confiance règne au sein de son équipe d' et qu'elle est l'une des clés de leur retour en forme.

Les Gunners ont connu une excellente période de festivités, puisque leurs victoires sur et ont permis d'éviter la zone de relégation et qu'ils ont remporté trois victoires d'affilée avec un 4-0 contre West Brom ce samedi.

On craignait que le match ne soit annulé en raison de la neige abondante qui tombait sur les Hawthorns, mais la situation s'est améliorée pour permettre au match d'avoir lieu et c'est Arsenal qui s'est le mieux adapté.

Kieren Tierney a mis les Gunners sur la voie avec un excellent but en solo à la 23e minute, Bukayo Saka doublant la mise cinq minutes plus tard suite à un excellent mouvement d'équipe.

Alexandre Lacazette a marqué deux fois de suite juste après l'heure de jeu pour assurer la victoire. Grâce à ses buts, Arsenal a marqué quatre fois à l'extérieur dans le championnat pour la première fois en deux ans.

"C'est une victoire convaincante, a déclaré Arteta à BT Sport. Gagner trois fois consécutives à Noël en n'est pas facile. Dans les phases où le temps était meilleur et les conditions un peu plus faciles, j'ai eu le sentiment que nous avons joué un excellent football.

"A la fin, nous avons dû gérer certains moments et les conditions. Les deux premiers buts, la première action avec Kieran était formidable, la seconde avec le jeu combiné était également fantastique.

"Le clean sheet, deux d'affilée maintenant, cela nous donne de la confiance pour gagner des matchs. Nous avons l'air plus menaçant, plus créatif et notre jeu offensif était bien meilleur aujourd'hui."

Arsenal est maintenant à six points de la troisième place, bien qu'il soit 11e, et Arteta est ravi de la façon dont son équipe joue.

"Je suis très heureux que nous ayons pu atteindre l'objectif que nous nous étions fixé, a déclaré Arteta. Le classement est complètement différent. L'énergie est bien meilleure. Les victoires apportent beaucoup de confiance et vous pouvez le voir dans la façon dont l'équipe a joué."

Tierney a été déterminant pour les Gunners, marquant un but et offrant une passe décisive à Lacazette. L'international écossais commence à démontrer son potentiel et Arteta est ravi de la performance de l'arrière gauche.

"Il a été fantastique depuis que je suis ici, a déclaré l'Espagnol. Depuis qu'il est revenu de sa blessure à l'épaule, il a été fantastique. C'est un garçon qui vous donne tout. Il s'améliore, il est prêt à faire de mieux en mieux et il apporte une réelle énergie et qualité à l'équipe."