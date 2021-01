Wenger prêt à revenir à Arsenal "si besoin"

L'entraineur français, Arsène Wenger, a indiqué qu'il était prêt à rendre service à son ancien club d'Arsenal, mais il ne s'attend pas à être rappelé.

La légende d' , Arsène Wenger, a admis qu'il est prêt à envisager un retour au club, mais il ne pense pas que ce sera nécessaire.

Le Français, actuellement chef du développement du football mondial de la FIFA, a été l'artisan de la période dorée du club durant son règne qui s'est étendu de 1996 à 2018. Depuis son départ, Arsenal a eu du mal à concourir pour les grands honneurs, que ça soit sous Unai Emery ou encore Mikel Arteta.

Vu que son équipe n'est que 13e de , le technicien pagnol se retrouve sous pression, malgré des victoires successives sur et pendant la période de Noël.

"Si on a besoin de moi, je les aiderai, mais je ne m'attends pas à ça, non", a déclaré Wenger à NBC Sports. Alors que Wenger continue d'être frustré par la manière dont sa sortie du club a été gérée, il ne s'attend pas à ce que la passe délicate s'éternise. «Vous savez, le temps est un bon remède», dit-il.

Wenger est devenu une véritable icône du club pendant son mandat, au cours duquel il a remporté le titre de Premier League à trois reprises et a conduit le club au sacre en sept fois. Le Français a également mené les Gunners à la finale de la en 2006.

Alors que la récolte actuelle semble quelque peu éloignée de cette norme, il a soutenu Arteta dans le passé en tant que l'homme susceptible de rendre aux Gunners leurs lettres de noblesse. S'adressant à TalkSport en octobre, il a déclaré: "Mikel avait une passion pour le jeu et une grande motivation, une bonne concentration et le désir de bien faire. Vous pouviez voir les ingrédients là-bas, et il avait une emprise et une influence sur les autres joueurs. Il a de la chance d’être tout de suite entré dans un grand club, dans une position où il faut normalement travailler dix ans pour occuper ce poste, mais comme il a joué pour le club et était un bon joueur, il a eu sa chance. Je lui souhaite bonne chance."

«J'ai laissé le club en mesure de permettre à mes successeurs de faire mieux et le club a maintenant les ressources financières nécessaires pour remporter le championnat», avait également confié le technicien alsacien.

Le club du nord de Londres se rendra pour affronter West Brom de Sam Allardyce dimanche avant un affrontement en FA Cup avec samedi prochain.