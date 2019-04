Noël Le Graët : "Tuer les Championnats nationaux n'a aucun sens"

Le président de la FFF s’est montré très peu favorable au projet de réforme de la Ligue des Champions, prévu pour 2024.

On commence à y voir plus clair sur ce nouveau projet. Depuis qu'elle a été dévoilée, la nouvelle réforme de la Ligue des Champions - qui la transformerait en une compétition semi-fermée - défraye la chronique entre ceux qui sont favorables au changement, c’est-à-dire à peu près tous les grands clubs du continent. Et ceux qui ne le sont pas : les "petits clubs" et les ligues européennes, dont la Ligue de Football Professionnelle.

Noël Le Graët farouchement contre

Noël Le Graët, le président de la FFF, a d'ores et déjà choisi son camp et il est farouchement contre, comme il l'a expliqué à nos confrères de L'Equipe ce vendredi :

"Je trouve que c'est inacceptable, que ce soit pour la Ligue ou pour la FFF. Pour la LFP, il est évident que 95 % des clubs seront contre. Il faut bien voir que si ce projet va au bout, le Championnat sera très nettement dévalorisé. Avec toutes ces dates en plus (quatorze en phase de groupes contre six aujourd'hui), il aura une toute petite place. Et pour nous, Fédération, ce serait aussi une très mauvaise chose.", s'inquiète Le Graët.

"On dit aussi qu'ils souhaiteraient faire jouer les équipes nationales sur un temps plus court (deux fois quatre matches sur des périodes de quinze jours) (...) Les recettes fédérales diminueraient nettement.", a estimé le cacique de la Fédération, qui estime en outre que cette réforme pourrait faire très mal aux compétitions domestiques, jusqu'à les faire totalement disparaitre :

"Tuer les Championnats nationaux n'a aucun sens. C'est enlever de la saveur à toute une population (...) Tout ça me paraît tellement gros que j'ai du mal à me dire que ce dossier va être présenté en l'état. Les grands clubs veulent toujours plus d'argent, c'est leur logique depuis un bon bout de temps. Mais là, on sacrifie les footballs nationaux, qui sont la base de tout. On ferait tout ça pour deux ou trois clubs... On peut comprendre que le PSG soit d'accord, mais je lui demanderai d'être solidaire. Jean-Michel Aulas (le président de l'OL) est mon ami, je lui demanderai aussi de l'être", espère ainsi le boss de la FFF dans les pages de L'Equipe.