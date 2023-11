Nice – Rennes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Ce dimanche, l’OGC Nice et le Stade Rennais s’affrontent dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Depuis vendredi, la 11e journée du championnat de France a commencé avec le choc entre le Paris Saint-Germain et Montpellier HSC (3-0). Si cette journée s’est poursuivie ce samedi avec plusieurs autres rencontres à l’affiche, elle prend fin, ce dimanche. Ceci avec le match entre les Aiglons et le Stade Rennais.

Nice, une invincibilité à préserver

Relégué provisoirement à la deuxième place vendredi soir suite à la victoire 3-0 du Paris Saint-Germain face à Montpellier, l’OGC Nice essaiera de reprendre le fauteuil de la Ligue 1 de France ce dimanche. Non seulement ça, les Aiglons ont une invincibilité à préserver. Les hommes de Francesco Farioli, vainqueurs de Clermont Foot (0-1) lors de leur récente sortie, comptent six victoires et quatre matchs nuls après dix journées de Ligue 1 cette saison. Ce qui les place à la deuxième place avec 22 points derrière le PSG (1er, 24 points).

Classé huitième de Ligue 1 de France avec 12 points après 10 journées disputées dans le championnat français, le Stade Rennais envisage de faire le rebond après avoir été contraint au partage des points par le RC Strasbourg (1-1) lors de sa précédente sortie en Ligue 1. L’objectif des Rouge et Noir est de vaincre le Gym pour se mettre en confiance avant la réception du Panathinaïkos le jeudi prochain en marge de la quatrième journée de Ligue Europa.

Horaire et lieu du match

Nice – Rennes

11e journée de Ligue 1

Lieu : Allianz Riviera

A 13h française

Les équipes probables du Nice – Rennes

Nice: Bulka - Rosario, Todibo, Dante, Bard - Sanson, Ndayishimiye, Boudaoui - Laborde, Moffi, Boga

Rennes: Mandanda - Assignon, Omari, Theate, Truffert - Bourigeaud, Matic, Doué - Blas, Kalimuendo, Gouiri

Sur quelle chaîne suivre le match Nice – Rennes

La rencontre entre l’OGC Nice et le Stade Rennais sera à suivre ce dimanche 05 novembre 2023 à partir de 20h45 sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass my Ligue 1.