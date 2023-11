PSG – Montpellier : Paris se rassure avant Milan (3-0)

Le PSG affrontait Montpellier ce vendredi en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Score final, 3-0.

Le PSG était aux prises avec Montpellier ce vendredi pour le compte de la onzième journée de Ligue 1. Dans cette rencontre, la victoire n’a pas mis du temps à se dessiner pour les Parisiens qui l’ont emporté 3-0 devant des Héraultais, impuissants face à l’ogre parisien.

Paris douche d’entrée Montpellier

Le match a démarré avec une énorme pression des visiteurs qui manquaient de peu l’ouverture du score à la 2e minute. La frappe à bout portant de Savanier était alors contrée par un bon retour de Mukiele. Montpellier est bien entré dans son match et multipliait les assauts mais c’est bien le PSG qui s’offrait la première sensation de la rencontre. Trouvé sur le côté droit, Hakimi déborda et centra pour Mbappé qui laissa passer pour Lee Kang-In. Ce dernier, du pied du gauche, envoya le ballon en pleine lucarne pour son premier but en Ligue 1 (1-0, 10e min). Cette ouverture de score a revigoré les Parisiens qui s’emparaient du ballon. Ousmane Dembélé pensait même faire le break mais Benjamin Lecomte était sur la trajectoire cette fois-ci (27e). Les Héraultais n’arrivaient plus à suivre le rythme mais parvenaient quand même à rejoindre les vestiaires sans encaisser un second but.

Une victoire tranquille

Comme en première période, Montpellier ne résistera pas longtemps aux assauts parisiens. A la 58e minute, Warren Zaïre-Emery doublait déjà la mise à la suite d’un une-deux avec Dembélé (2-0). Le titi parisien inscrivait ainsi son deuxième but de la saison en Ligue1. Peu après son entrée en jeu, Vitinha corsait l’addition sur une nouvelle offrande d’Achraf Hakimi (3-0, 66e). Moins en réussite ce soir, Kylian Mbappé voyait encore une fois sa frappe fuir le cadre de Lecomte (75e). La rencontre s’achève sur le score de 3-0, un résultat qui permet au PSG de prendre provisoirement la tête du championnat avant le match de Nice face à Rennes dimanche. Montpellier de son côté, reste scotché à la 11e place. Paris peut désormais se tourner sereinement vers son match face au Milan AC dans quatre jours.