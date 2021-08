Nice-OM, Rivère : "On assume notre part de responsabilité"

Le président de l'OGC Nice est revenu sur les incidents ayant eu lieu à l'Allianz Riviera et a reconnu la responsabilité des supporters niçois.

Les incidents survenus à l'Allianz Riviera lors du match entre Nice et l'OM font beaucoup parler depuis ce dimanche soir. Le match a été interrompu après des jets de bouteilles de la part des supporters de Nice auxquels Dimitri Payet a répondu, ce qui a encore moins plu aux fans des Aiglons qui ont envahi la pelouse. Après avoir refusé de les incriminer à chaud, Jean-Pierre Rivère a accordé une interview à L'Equipe dans laquelle il est revenu sur cet épisode.

"Les jets de bouteilles sont inadmissibles, il n'y a pas de débat sur ce point. D'autant plus quand l'une des bouteilles finit sur un joueur (Payet). On vient d'avoir une réunion avec les représentants de la tribune Populaire Sud. C'est inadmissible de leur part et de la nôtre. On est alignés sur le sujet des jets de bouteilles. Quand je viens en conférence de presse, je n'avais pas tous les éléments. Aujourd'hui, j'ai tout regardé, on a les vidéos. On assume notre responsabilité. Les jets de bouteilles sont à l'origine des débordements", a indiqué le président de l'OGC Nice.

"Les sanctions des instances, non seulement on les assumera, mais elles sont normales. Il va y avoir des sanctions. Et heureusement. On est extrêmement lucides sur ce qu'il s'est passé dimanche soir, sur tous les sujets. On assume notre part de responsabilité. À chaud, vous percevez les choses d'une certaine façon, et le lendemain, vous examinez ce qu'il s'est passé. C'est le travail que l'on a fait. Je ne sais pas le mot qu'il faut mettre, mais la sottise, la bêtise, n'a pas sa place dans un stade de foot", a ajouté Jean-Pierre Rivère.

Rivère charge Longoria

Le président de Nice estime que les Aiglons ne sont pas les seuls coupables : "De notre côté, en mesure prioritaire, on va mettre un filet. Ce n'est pas esthétique, ok, mais à un moment ça suffit, il faut être efficace. Le point de départ, ce sont les jets de bouteille, il n'y a pas de débat, mais tout le reste... Comment accepter qu'un préparateur physique frappe un supporter et qu'un membre de la sécurité frappe l'un de nos joueurs ? (...) Le préparateur physique de l'OM (Pablo Fernandez) met un KO à l'un d'eux. Il le sèche. Il est encore aux urgences. Effectivement, il y a débordement après ça".

"À part sur la photo qu'on voit partout, il n'y a pas eu de violence sur des joueurs de l'OM. Au passage, Guendouzi, images à l'appui, n'a pas de traces dans le cou quand il est sur la pelouse. avant de se montrer particulièrement confiant sur l'issue sportive de cette soirée pitoyable : la réalité sportive, c'est qu'il y a un match qui a été joué, dans lequel on menait 1-0, il restait quinze minutes, l'arbitre en concertation avec les autorités de la Ligue, a fait reprendre le match, et il y a une équipe qui a refusé de reprendre le match. Sur l'issue du résultat, il n'y a pas de doute. C'est du réglementaire", a ajouté Rivère.

Enfin, le président de Nice a avoué qu'il s'est embrouillé avec Pablo Longoria : "On a été pris à partie assez violemment. Je parle de ma famille, qui était à côté de moi. Par le président de Marseille et le directeur de la communication. Ils ont eu des propos plus que déplacés. Quand ça prend une mauvaise tournure et qu'un président de club se tourne vers ma femme avec des gestes très, très limites... Comme seule excuse, il m'a trouvé le fait que ma femme a posé la main sur son bras pour le calmer. Là, sincèrement, ce n'est pas acceptable et c'est effectivement parti un peu de travers. Je suis aussi fautif parce que je considérais que je ne pourrais pas laisser passer des choses pareilles".