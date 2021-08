Nice-OM : Pablo Longoria raconte la soirée rocambolesque des Marseillais

Le président de l'OM a raconté pourquoi le club phocéen a refusé de reprendre le match contre Nice et a répondu au président Jean-Pierre Rivère.

Les tristes évènements de la soirée de dimanche à l'Allianz Riviera et la soirée ubuesque qui en a découlé va laisser des traces, que ce soit pour l'OGC Nice mais également pour l'Olympique de Marseille. Après plus de deux heures d'interruption en raison de jets de bouteilles de la part des supporters de l'OGC Nice et d'un envahissement partiel de la pelouse, l'OM a refusé de reprendre la rencontre, s'exposant à perdre le match sur tapis vert.

Certains joueurs phocéens ont été touchés par des projectiles et avaient des marques, au cou notamment, d'où le refus de la part des joueurs et des dirigeants de l'Olympique de Marseille de reprendre la rencontre pour disputer le dernier quart d'heure. À chaud, Pablo Longoria s'était déjà expliqué sur les raisons de ce refus. Mais le président de l'Olympique de Marseille a accordé un entretien dans la Provence et est revenu un peu plus sur sa version des faits, notamment sur son altercation avec le président de Nice, Jean-Pierre Rivère.

"Il y a eu des moments de tension. Je peux m’énerver dans un match, contre moi-même ou contre des décisions, mais je n’insulte personne. C’est mon éthique. On ne s’est pas attrapé avec le président, il n’y a eu aucun type d’agression. Et c’est José Cobos (ex-joueur de l’OGC Nice, désormais conseiller municipal délégué à l’événementiel sportif) qui a été super, qui a calmé les ardeurs de tout le monde", a expliqué Pablo Longoria.

"Et si nous avions égalisé sur ce corner ? Que ce serait-il passé, comment serions-nous sortis du stade ?"

L'article continue ci-dessous

Le président de l'OM a justifié sa décision de ne pas reprendre le match : "Ma résolution a vite été prise, pour une question de principe. Si on accepte ça, on accepte tout. Pour protéger mes joueurs, ils n’étaient pas en sécurité. On peut accepter qu’il y ait des stades plus chauds que d’autres, la pression du public, c’est normal, mais tu ne peux pas accepter la moindre possibilité que des supporters puissent entrer sur le terrain et agresser les joueurs".

Pablo Longoria ne savait pas que l'OM pouvait perdre s'il refusait de reprendre le match : "Et si nous avions égalisé sur ce corner ? Que ce serait-il passé, comment serions-nous sortis du stade ? On ne sort jamais à 1-1 (...) L’arbitre a expliqué que sa décision était d’arrêter le match et qu’on lui imposait de le faire reprendre pour des questions d’ordre public. Personne ne nous a dit que nous perdions si nous ne revenions pas sur le terrain".

La décision de l'OM est tout à fait compréhensible dans ce cas de figure. Désormais, ce sera à la LFP, qui s'est saisie du dossier, de trancher. Ce match sera-t-il rejoué sur terrain neutre ? L'OM aura-t-il match gagné pour sanctionner Nice ? Nul ne le sait encore. Une chose est sûre, cette triste soirée de dimanche à l'Allianz Riviera n'a pas fini de faire parler et la LFP est attendue au tournant dans ce dossier.