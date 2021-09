Nice-OM : Jean-Pierre Rivère réagit aux sanctions de la LFP

Le président de l'OGC Nice ne compte pas faire appel des sanctions délivrées par la LFP à l'encontre de son club.

Un point de penalité ferme, trois matches à huis clos et un match à rejouer sur terrain neutre. L'OGC Nice a pris connaissance des sanctions de la LFP et accepte son sort. Présent en conférence de presse ce vendredi pour la présentation d'Andy Delort, Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier en ont profité pour évoquer les incidents survenus lors de Nice-OM et commenter les sanctions à l'encontre du club niçois. Le président de l'OGC Nice ne compte pas faire appel de ses sanctions et espère tourner la page au plus vite.

"Ce qu'il s'est passé est inadmissible. On déplore évidemment ces incidents. Dans notre esprit, il n'est pas question de faire appel sur cette décision. Juste ou pas juste, peu importe. Notre devoir aujourd'hui est d'assumer nos fautes. La commission a fait son travail, en profondeur. Elle a pris ses décisions en dehors de toute la pression médiatique. On comprend la médiatisation, elle a des limites. On souhaite tirer un trait sur ce qu'il s'est passé. Notre premier travail est de nous demander ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive plus jamais", a expliqué Jean-Pierre Rivère.

"On a privé notre public de revenir au stade. On est désolés pour eux. Et je ne minimise pas la poignée d'individus [qui a causé les incidents]. Je veux avoir une pensée pour tous ces gens qui supportent le club dans des conditions normales. J'ai entendu trop souvent une chose qui nous a déplu, comme quoi tout le stade était nazi. On a heureusement vu la personne qui a fait ce signe nazi, il a été évacué tout de suite et il y a une vidéo. Je ne veux pas que l'ensemble de notre public soit assimilé à ça", a ajouté le président du Gym.

"On va tout faire pour que le football reprenne sa place"

Même son de cloche chez Julien Fournier qui a une pensée particulière pour les joueurs : "La sanction est extrêmement lourde et sévère. J'ai une pensée pour nos joueurs. J'ai toujours du mal avec les sanctions collectives, qui ne concernent pas forcément les auteurs. S'il y a bien des joueurs qui ont eu un comportement exemplaire pendant tous ces événements, qui n'ont eu de cesse que de calmer... À l'arrivée, ils sont pénalisés. Mais on accepte, et on ne fera pas appel. Est-ce que, d'un point de vue éthique, moral, faire appel est envoyer un bon signal? On a estimé avec nos propriétaires que ce n'était probablement pas le bon choix à faire. Peut-être que Marseille fera appel, ça les regarde".

Jean-Pierre Rivère a eu une pensée pour le groupe INEOS : "Cela doit être difficile pour eux, les actionnaires. Ils ont bâti une belle image, et ils ne sont surtout pas venus pour être assimilés à ça. Je suis gêné que nos actionnaires aient vu ce spectacle. On a fait beaucoup de réunions, pour faire en sorte que ça n'arrive plus. On souhaite tourner la page, revenir au football. Cet événement va nous marquer pendant encore longtemps, mais on va se battre pour que le football reprenne sa place".

Le président de Nice a évoqué le cas de Christophe Galtier, qui n'a finalement pas été inquiété par la commission de discipline : "Quand est arrivé le cas de M. Galtier en commission de discipline, Pablo Longoria et l'avocat de l'OM ont dit qu'ils n'avaient rien demandé contre lui. Dans le rapport qu'ils avaient soumis, il y avait des éléments. Mais ils ont dit que leur position actuelle est que M. Galtier peut être exonéré de tout problème. Je souhaite qu'on arrête ce ping-pong permanent. J'en ai parlé en fin de commission de discipline. J'ai invité les Marseillais à ne pas oublier ce qu'il s'est passé, mais de regarder l'avenir, parler football. Ce n'est plus l'heure de la polémique". Le message est clair, l'OGC Nice veut tourner la page de ce triste épisode au plus vite.