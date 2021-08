Nice-OM : après les incidents, la LFP a pris une décision

Au lendemain des incidents survenus à Nice, la LFP a pris la décision de convoquer les deux clubs concernés dès le mercredi 25 août prochain.

Depuis dimanche soir, c'est le sujet dont tout le monde parle. Lors de la rencontre opposant l'OGC Nice à l'Olympique de Marseille, le spectacle proposé dans les travées de l'Allianz Riviera a été d'une tristesse absolue. Envahissement de terrain, altercations entre joueurs, match suspendu... Bref, la fête a été totalement gâchée.

Pour rappel, l'OGC Nice menait au score (1-0) grâce à un but de Kasper Dolberg jusqu'à que tout tourne au ridicule à la 74ème minute et un corner marseillais. Dimitri Payet se dirige pour le tirer, mais est projeté au sol par une bouteille dos reçue en plein dos. Celle-ci vient de la tribune des ultras niçois.

Très remonté, le Marseillais se relève et renvoie la bouteille d'où elle vient. Un geste qui suscite la colère de toute une tribune. Des (pseudos) supporters pénètrent sur la pelouse pour en découdre et sont repoussés. En quelques secondes, la rencontre vient de basculer dans un chaos qui ne s'estompera pas...

L'article continue ci-dessous

La LFP attend Niçois et Marseillais dès mercredi

D'abord suspendu, le match a été définitivement arrêté près de deux heures plus tard suite au refus marseillais de reprendre dans de telles conditions. Un cas de figure aussi grave qu'exceptionnel, qui devrait entraîner d'importantes sanctions de la part de la LFP. L'instance a d'ailleurs communiqué sur le sujet ce lundi.





"Suite aux graves incidents de la rencontre OGC Nice – Olympique de Marseille (3ème journée de Ligue 1 Uber Eats), la Commission de Discipline de la LFP convoque les deux clubs pour la séance du mercredi 25 août 2021", peut-on lire sur le communiqué officiel publié par la LFP, laquelle s'apprête à taper fort pour montrer l'exemple.

Ainsi, l'OGC Nice pourrait être lourdement sanctionné pour l'envahissement de la pelouse et écoper de plusieurs rencontres à huis-clos. Mais ce n'est pas tout, puisque plusieurs joueurs et membres des clubs aux comportements déplacés voire violents ne devraient pas échapper aux sanctions : on pense notamment aux Marseillais Alvaro Gonzale, Jorge Sampaoli et Dimitri Payet ainsi qu'au Niçois Jean-Clair Todibo. La LFP va-t-elle se montrer clémente ? Au vue de la gravité des faits, rien n'est moins sûr...