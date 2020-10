Nice - Nantes (2-1), l’OGCN se remet à l’endroit

Après quatre matches sans victoire, Nice s’est relancé en Ligue 1 en prenant le dessus sur Nantes (2-1). Le Gym a joué à 11 pendant 85 minutes.

Patrick Vieira peut respirer. Son équipe de l’OGC Nice s’est remis sur les bons rails en en prenant les 3 points mis en jeu face au FC . A domicile, et devant environ 1000 spectateurs, les Aiglons ont assuré l’essentiel. Il y avait pourtant matière de se rassurer un peu plus vu qu’ils ont joué avec un homme en plus pendant quasiment tout le match.

Girotto a plombé les Nantais

Andrei Girotto s’est fait expulser dès la 7e minute de jeu pour une grosse agression sur un adversaire. L’arbitre Mr Brisard, celui-là même qui avait officié lors du Classique PSG – OM, a eu besoin de la VAR pour mesurer l’ampleur de la faute. En fin de première période, il n’avait pas non plus vu la main du Niçois Pelmard dans la surface. Et ce n’est qu’après avoir été alerté à l’oreillette par ses collègues qu’il a indiqué le petit point blanc dans la surface.

A défaut d’avoir pu tout voir, l’homme en noir n’a cependant pas influé négativement sur le sort de la partie cette fois-ci. De toute façon, ce match pouvait difficilement échapper au Gym. En infériorité numérique, Nantes n’a cadré qu’un seul tir en 90 minutes et c’était le pénalty transformé par Imran Louza à la 45e.

Le Gym remercie Thuram

Côté azuréen, il y a eu en revanche sept tirs. L’ancien Rony Lopes est celui qui s’est le plus essayé devant les buts d’Alban Lafont, mais sans réussite notable. En revanche, Dante et Kephren Thuram ne se sont loupés quand ils ont eu des opportunités exploitables aux avant-postes. Le Brésilien a ouvert le score d’une jolie tête à la 27e, quant au fils de l’ancien international il a fait la différence à la 62e d’un tir du plat du pied gauche suite à un bon mouvement collectif.

Nice a donc pris la mesure de Nantes, cueillant son troisième succès de l’exercice. Une victoire qui lui permet de remonter au 8e rang. Les Canaris, de leur côté, continuent de s’enliser. Ils restent désormais sur quatre matches de rang sans victoire. Ils occupent désormais une inquiétante 15e place au classement.