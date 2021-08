Nice-Marseille : Le match définitivement interrompu à la 75e minute sur forfait de l'OM

Le match entre Nice et Marseille a été arrêté définitivement à la 75e minute après l'envahissement du terrain avec un forfait de l'OM.

Il était 23h50 quand l'arbitre de la rencontre, monsieur Bastien a relancé le match depuis le poteau de corner. Seuls les Niçois étaient présents sur le terrain et en l'absence des Marseillais, l'arbitre a sifflé le coup de sifflet final par forfait de l'OM.

On s'attendait au non-retour des Marseillais sur le terrain puisque Christophe Galtier, l'entraîneur de l'OGC Nice, avait confié au micro d'Amazon Prime Vidéo la volonté des Olympiens de ne pas reprendre le match : « Je pense que Marseille ne va pas reprendre. On vient de me dire que les joueurs s'étaient douchés. On va se présenter sur le terrain, on verra ce qu'il va se passer. »

C'est désormais une autre rencontre qui va commencer et elle se déroulera dans les institutions du football français : LFP, FFF. Le rapport de l'arbitre ainsi que celui des autorités seront très attendus.