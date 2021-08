Nice en passe de boucler le transfert de d'Andy Delort

L'OGC Nice a transmis une offre de 10 millions d'euros à Montpellier pour Andy Delort. Le MHSC devrait l'accepter.

Andy Delort a peut-être joué ses dernières minutes et inscrit son dernier but sous le maillot de Montpellier ce week-end face à Lorient. Capitaine du MHSC depuis le début de saison, l'international algérien est annoncé en partance vers Nice depuis quelques jours, l'OM observerait également l'attaquant. Mais c'est bel et bien l'OGC Nice qui serait sur le point d'emporter la mise et de s'offrir l'arrivée d'Andy Delort dans les prochains jours.

Selon les informations de L'Equipe, Andy Delort, qui avait part de ses intentions de rejoindre Nice à ses dirigeants, est proche de voir son souhait exaucé. Le quotidien français annonce que le MHSC, selon des sources proches des deux clubs, qui avait refusé une première offre des Aiglons de l'ordre de 8 millions d'euros, aurait désormais accepté la proposition niçoise de 10 millions d'euros parvenu ce lundi matin sur le bureau de Laurent Nicollin.

Andy Delort a donc selon toute vraisemblance bel et bien joué son dernier match avec Montpellier, ce qui pourrait expliquer sa sortie en larmes et les applaudissements de la Mosson. L'attaquant d'origine algérienne serait quant à lui tombé d'accord avec les Aiglons autour d'un contrat de trois ans, assorti d'une année en option, selon les informations de L'Equipe.

Germain pour succéder à Delort

L'article continue ci-dessous

Il serait attendu mardi ou mercredi sur la Côte d'Azur afin d'y passer sa visite médicale. Pour succéder à Andy Delort, L'Equipe annonce que le MHSC vise Valère Germain. Avant le choc contre l'OM, Christophe Galtier a avoué qu'Andy Delort était dans son viseur : "Je vais être très transparent : dimanche soir, j'étais sur le plateau d'Amazon Prime et on m'a posé la question sur Delort. Je n'avais jamais entendu parler de Delort à Nice".

"Une fois qu'on m'a dit ça, si c'est une porte qui s'ouvre, évidemment que je vais demander au club d'ouvrir un peu plus la porte, car Andy est un joueur que je connais depuis longtemps, il connaît bien la L1 et a plus de maturité que nos attaquants. On ne peut pas faire la saison avec un seul attaquant de pointe (Kasper Dolberg) car Amine (Gouiri) n'est pas un attaquant de pointe", a ajouté le meilleur entraîneur de Ligue 1 en 2020-2021.

"Andy coche beaucoup de cases dans ce que je recherche sur le profil. Mais avant dimanche soir, on n'en avait pas parlé. Depuis, le club travaille dans ce sens", avait conclu l'entraîneur de l'OGC Nice. Les Aiglons ont donc mis les bouchés doubles dans ce dossier et sont en passe de boucler un mercato de folie avec Delort.