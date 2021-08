Nice sur la piste de Delort grâce à Amazon Prime

Après avoir été annoncé vers Marseille, Andy Delort pourrait bien prendre la direction de Nice, où Galtier l’apprécie fortement.

Et si Andy Delort jouait ses dernières minutes avec Montpellier, dimanche face à Lorient ? Nommé capitaine par Olivier Dall’Oglio depuis son arrivée, l’attaquant algérien n’était pas amené à faire ses valises durant le mercato estival. Si l’on devait miser, Gaëtan Laborde faisait plutôt figure de favori.

Mais ces derniers jours, les rumeurs n’ont cessé d’enfler concernant l’ancien buteur de Toulouse. Après avoir fait part de son intérêt pour l’OM d’après L’Equipe, Delort est cette fois dans les petits papiers d’un autre club du sud de la France, l’OGC Nice.

A la recherche d’un attaquant expérimenté pour entourer les jeunes pépites du club comme Amine Gouiri et Kasper Dolberg, Christophe Galtier a ciblé l’Algérien, un peu par hasard comme il l’a expliqué en conférence de presse avant le choc contre Marseille.

"Je vais être très transparent : dimanche soir, j'étais sur le plateau d'Amazon Prime et on m'a posé la question sur Delort. Je n'avais jamais entendu parler de Delort à Nice. Une fois qu'on m'a dit ça, si c'est une porte qui s'ouvre, évidemment que je vais demander au club d'ouvrir un peu plus la porte, car Andy est un joueur que je connais depuis longtemps, il connaît bien la L1 et a plus de maturité que nos attaquants", a indiqué Galtier.

"On ne peut pas faire la saison avec un seul attaquant de pointe (Kasper Dolberg) car Amine (Gouiri) n'est pas un attaquant de pointe. Andy coche beaucoup de cases dans ce que je recherche sur le profil. Mais avant dimanche soir, on n'en avait pas parlé. Depuis, le club travaille dans ce sens."

Face aux besoins de Montpellier de faire rentrer de l’argent dans les caisses, le Gym a fait une première offre autour de 10 millions d’euros d’après L’Equipe.

Une somme refusée par les Héraultais qui ne devraient malgré tout pas bloquer le départ de leur capitaine, dont la valeur marchande est estimée à 16 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Auteur de 15 buts et 10 passes la saison passée, Andy Delort pourrait s’offrir un challenge excitant sur la Promenade des Anglais, au sein d’un projet où il jouerait les grands frères.